Разведка Украины признала, что Киев стоит за терактами против некоторых медийных лиц в РФ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов при этом не подтвердил и не опровергнул информацию о том, что в список целей входит Захар Прилепин

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во вторник заявил, что эта структура стоит за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", - сказал он в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову, отвечая на вопрос, сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина. Говоря о том, входит ли в список целей Захар Прилепин, Буданов заявил: "Мы не можем подтвердить это или опровергнуть".

20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной, она погибла. 2 апреля 2023 года в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Погиб его охранник, сам Прилепин был ранен. По версии следствия, организаторами всех этих терактов были спецслужбы Украины и их агентура.