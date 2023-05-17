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РИА Новости

Путин поздравил Обуховский завод с юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод
Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Путин поздравил Обуховский завод с юбилеем, отметив вклад в наращивание боевой мощи ВС

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников АО "Обуховский завод" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз – Антей") с 160-летним юбилеем, отметив их вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных сил России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 160-летием основания легендарного Обуховского завода... Заводчане разрабатывают и запускают в серийное производство передовые образцы вооружения, военной и специальной техники, вносят весомый вклад в наращивание боевой мощи отечественных Вооруженных сил, обеспечение национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что и сегодня коллектив предприятия с уважением относится к его истории и традициям. По словам главы государства, Обуховский завод - высокотехнологичный научно-производственный комплекс, отвечающий техническим и технологическим решениям мирового уровня.

Президент пожелал коллективу успехов. "Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, эффективно решать важные, ответственные задачи", - заключил он.

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Минoбороны РФ
Обуховский завод
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Путин Владимир
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