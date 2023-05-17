В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России

Песков: ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся Telegram-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян.

Ранее сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США".

"Нет, честно говоря, пока не обращали внимание. Не располагаю информацией, не знаю, но убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже, исходя из того, и мы это все знаем прекрасно, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют свои активности на территории нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли уже в Кремле этот Telegram-канал.