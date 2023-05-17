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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

СТАН разработал новую модель российского станка с ЧПУ

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Обрабатывающий центр VMB 3200х4000
Обрабатывающий центр VMB 3200х4000.
Источник изображения: stan-company.ru

Российский разработчик станков с ЧПУ «СТАН» ввел в эксплуатацию первый обрабатывающий центр VMB 3200х4000. Он предназначен для изготовления высокотехнологичных станков, применяемых в машиностроении и других производствах. Новое оборудование создано дочерним предприятием СТАНа – ООО НПО «Станкостроение» – по проекту Фонда развития промышленности.

Станок предназначен для работы с корпусными деталями габаритами до 2000х3000 мм – литыми или сварными корпусами обрабатывающих центров и других станков. Главная особенность VMB 3200х4000 – компоновка типа «Гентри», которая позволяет изготавливать детали с повышенной геометрической точностью.

Сегодня специалисты СТАНа завершили финальный этап испытаний станка и подтвердили соответствие технических и эксплуатационных характеристик требованиям технического задания. Кроме того, оборудование проверено на качество изготовления, сборки, производительности и качества обрабатываемых на нем изделий.

«СТАН развивает свою продуктовую линейку, в том числе оборудование для производства других станков. Наша новая разработка – высокоточный портальный станок VMB 3200х4000 с российской системой ЧПУ. Его вес составляет более 70 тонн. Он предназначен для комплексной обработки корпусных деталей станков различных моделей, которые будут использоваться в машиностроении и других отраслях. Новое оборудование позволит сократить сроки изготовления изделий и увеличить объемы выпуска продукции», – отметил генеральный директор СТАН Борис Богатырев.


Обрабатывающий центр VMB 3200х4000.
Источник: stan-company.ru

Станок получил инструментальный магазин, станцию подачи эмульсии в зону резания, а также автоматическую систему смазки и уборки стружки. Кроме того, для расширения технологических возможностей обрабатывающий центр укомплектован вспомогательным инструментом – угловыми головками, устанавливаемыми на базовую поверхность шпиндельного устройства (ползуна). Эти решения повышают производительность станка.

ООО «СТАН» – российский разработчик современных станков с числовым программным управлением для высокотехнологичных отраслей промышленности. В продуктовую линейку компании входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. Компания включает пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти регионах страны.

© ООО «СТАН»

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Страны
Россия
Компании
СТАН
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