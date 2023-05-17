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На Кубани наладили серийное производство БПЛА

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Сборка боевых беспилотных летательных аппаратов
Сборка боевых беспилотных летательных аппаратов.
Источник изображения: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае начали серийный выпуск боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал учредитель научно-производственного предприятия Александр Фомин.

Сегодня компания создает более 70 различных комплексов. При этом три из них массово используют в России.

Первые опытные образцы на предприятии собирали вручную. А в настоящее время перешли на серийное производство аппаратов для военнослужащих. Однако спектр применения дронов огромный — их используют, например, в сельском хозяйстве. А с 2020 года здесь выпускают единственные в стране беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений правил дорожного движения. Причем они работают автономно — без привлечения экипажа ДПС.


Сборка боевых беспилотных летательных аппаратов.
Источник: admkrai.krasnodar.ru

Первая партия беспилотников уже отправлена для работы в зоне СВО. Предприятие передало аппараты подразделениям Минобороны и Росгвардии. До конца мая планируют выпустить ещё 50 аппаратов. Параллельно здесь также обучают операторов БПЛА.

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Фомин Александр
Проекты
2020-й год
БПЛА
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