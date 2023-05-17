Макрон намекнул на передачу Киеву дальнобойных ракет

Президент Франции Эммануэль Макрон намекнул 15 мая в интервью телеканалу TF1 о передаче Киеву дальнобойных ракет.

Он отметил, что новое вооружение позволит украинским военным вести контрнаступление. При этом Макрон отказался раскрывать детали поставок.

В то же время французский лидер заверил, что Париж не передаст Киеву вооружение, которое позволило бы атаковать территорию России, пишет «Газета.Ru». Кроме того, Макрон напомнил, что Франция уже поставила Украине немало вооружения: самоходные артиллерийские установки, снаряды и бронетехнику.

Также 15 мая Макрон упомянул о том, что Франция готова приступить к обучению украинских пилотов.

Вместе с тем 11 мая Британия уже поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые ВСУ успели применить. В частности, 15 мая в распоряжении «Известий» появились кадры обломков ракеты Storm Shadow, которую украинские военные выпустили по Луганску.

При этом в планах британского правительства вскоре передать новый пакет военной помощи Киеву. На этом фоне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лондон претендует на то, чтобы выбиться вперед по накачиванию Украины оружием.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.