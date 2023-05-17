Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума на заседании во вторник, 16 мая, проголосовала за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Депутаты Государственной думы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе», — приводит пресс-служба нижней палаты парламента слова председателя ГД Вячеслава Володина.

Отмечается, что вместе с выходом из ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.

Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе был внесен президентом России Владимиром Путиным в Госдуму 10 мая.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него России.

11 мая члены комитета Государственной думы по международным делам единогласно высказались за денонсацию ДОВСЕ.

15 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не вернется к выполнению ДОВСЕ, поскольку это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности. По его словам, на архитектуру безопасности в европейском регионе пагубно повлияли недружественные выпады стран НАТО в адрес Москвы.

Позже, 16 мая, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова о возможной альтернативе ДОВСЕ, Рябков отметил, что это возможно только после того, как «пройдет нынешний штормовой период» отношений России с Западом. Он также указал на нарушение договора некоторыми восточноевропейскими странами.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.