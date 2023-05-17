Войти
ЦАМТО

Компания Red Cat поставит FPV-дроны ВС Украины

282
0
0
Логотип Red Cat Holdings
Логотип Red Cat Holdings.
Источник изображения: Red Cat Holdings

ЦАМТО, 16 мая. Размещенная в Пуэрто-Рико компания Red Cat Holdings, Inc. (Red Cat), специализирующаяся на производстве роботизированных систем и программном обеспечении для оборонного сектора, объявила, что поставит 200 высокоскоростных FPV-дронов для оснащения ВСУ.

FPV-дроны будут доставлены на Украину в июне. По заявлению разработчика, поставляемые дроны имеют высокое соотношение мощности к весу, обеспечивая повышенную маневренность и функциональность. БЛА могут применяться в боевых условиях, когда сигнал GPS отсутствует или заблокирован.

Как заявил генеральный директор Red Cat Джефф Томпсон, у Red Cat имеются производственные мощности в США, что обеспечивает быстрое выполнение подобных заказов. Компания рассчитывает на получение дополнительных контрактов на поставку FPV-дронов на Украину, в том числе на новый "ночной" БЛА Teal 2.

Red Cat официально объявила о выходе Teal 2 на рынок в апреле. БЛА предназначен для выполнения задач в ночное время суток и оснащен новым датчиком Hadron 640R производства американской Teledyne FLIR. Это обеспечивает оператору возможность получения тепловизионного изображения с высоким разрешением от БЛА класса Групп.1.

Teal 2 представляет собой легкий квадрокоптер весом 1,25 кг. Он может находиться в воздухе до 30 мин. и выполнять задачи в радиусе до 5 км на высотах до 3 тыс. м.

Red Cat осуществляет производство Teal 2 в партнерстве с компаниями Athena AI, Reveal Technology и Tomahawk Robotics.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
AI
GPS
БПЛА
Похожие новости
24.04.2023
Американское оружие опозорило США на Украине. Россия не оставила ему шансов
19.10.2022
У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»
28.06.2021
Битва умов и битва за умы
19.04.2021
"Дело рук НАТО": что началось у российских границ
23.03.2015
Воздушно-космическое нападение
13.06.2013
Китай готов к большой войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 11:00
  • 84
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому