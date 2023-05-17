Компания Red Cat поставит FPV-дроны ВС Украины

ЦАМТО, 16 мая. Размещенная в Пуэрто-Рико компания Red Cat Holdings, Inc. (Red Cat), специализирующаяся на производстве роботизированных систем и программном обеспечении для оборонного сектора, объявила, что поставит 200 высокоскоростных FPV-дронов для оснащения ВСУ.

FPV-дроны будут доставлены на Украину в июне. По заявлению разработчика, поставляемые дроны имеют высокое соотношение мощности к весу, обеспечивая повышенную маневренность и функциональность. БЛА могут применяться в боевых условиях, когда сигнал GPS отсутствует или заблокирован.

Как заявил генеральный директор Red Cat Джефф Томпсон, у Red Cat имеются производственные мощности в США, что обеспечивает быстрое выполнение подобных заказов. Компания рассчитывает на получение дополнительных контрактов на поставку FPV-дронов на Украину, в том числе на новый "ночной" БЛА Teal 2.

Red Cat официально объявила о выходе Teal 2 на рынок в апреле. БЛА предназначен для выполнения задач в ночное время суток и оснащен новым датчиком Hadron 640R производства американской Teledyne FLIR. Это обеспечивает оператору возможность получения тепловизионного изображения с высоким разрешением от БЛА класса Групп.1.

Teal 2 представляет собой легкий квадрокоптер весом 1,25 кг. Он может находиться в воздухе до 30 мин. и выполнять задачи в радиусе до 5 км на высотах до 3 тыс. м.

Red Cat осуществляет производство Teal 2 в партнерстве с компаниями Athena AI, Reveal Technology и Tomahawk Robotics.