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Запад поддержал Украину, но всему есть предел

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Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Эстонский политолог Райк: поддержка Западом Украины имеет свои пределы

На Западе по-прежнему опасаются риска конфронтации с Россией, цитирует Verkkouutiset директора эстонского Института внешней политики Кристи Райк. Она утверждает, что поддержка Украины стала на Западе безусловной, но и она имеет свои пределы.

Калле Коскела (Calle Koskela)

На вторых выходных мая в Таллине состоялась XVI Международная конференция Леннарта Мери по вопросам безопасности Северной и Восточной Европы. На мероприятии ежегодно собираются много экспертов в области внешней политики и политики безопасности. Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк (Kristi Raik) подвела итоги конференции.

Райк известна, в том числе и в Финляндии, как эксперт по вопросам политики безопасности и наблюдатель за развитием конфликта на Украине. Она прокомментировала ход Конференции Леннарта Мери в Твиттере.

Кристи Райк утверждает, что поддержка Украины стала на Западе аксиомой. Несмотря на это, кажется, что западная поддержка тоже имеет свои пределы, пишет Райк.

"Страх перед Россией продолжает формировать линию НАТО в отношении Украины. Если сначала Россию не хотели провоцировать „слишком сильно“, то теперь говорят: „Мы ведь должны будем в итоге договориться с ними о безопасности Европы“".

"Удивительно, как мало уроков было вынесено из предыдущих попыток Запада не провоцировать Россию".

На Западе также опасаются риска конфронтации с Россией, считает Райк. Однако она заявляет, что Россия может стать сильнее после завершения конфликта, и членство Украины в НАТО в таком случае укрепит обороноспособность альянса. Эту точку зрения трудно продвинуть среди западных политиков, признает исследователь Кристи Райк.

"По итогам конференции моя оценка будущего России безрадостна: появления демократической России, на которое мы все надеемся, не предвидится. Есть разумные русские, с которыми можно поговорить и которых можно поддержать, но я боюсь, что взаимодействие с ними только исказит представление Запада о перспективах России".

На Конференции Леннарта Мери также обсуждались действия стран Глобального Юга: они не осуждают агрессивные действия России и стремятся к нейтралитету в конфликте. Западу не следует считать, что все страны Глобального Юга придерживаются единого мнения в геополитической конкуренции, однако в общении с этими странами все же следует стремиться к какому-то сотрудничеству, пишет Кристи Райк.

"Один из моих выводов заключается в том, что за последние 15 месяцев к странам Прибалтики прислушивались больше, чем когда-либо ранее. Однако на решения ЕС и НАТО в отношении Украины, России и европейской безопасности влиять очень тяжело".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
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