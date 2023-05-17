"Путин неоднократно говорил". Песков высказался о комплексе "Кинжал"

Песков: Путин неоднократно говорил об уникальных характеристиках ракет "Кинжал"

МОСКВА, 16 мая/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и технические специалисты неоднократно отмечали уникальные тактико-технические характеристики ракет гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", – приводит его слова РИА Новости.

Так пресс-секретарь российского лидера отреагировал на недавнее заявление Киева о якобы сбитых российских ракетах "Кинжал".

Вопрос о применении российских ракет "при нанесении удара по Киеву" Песков переадресовал в Минобороны РФ.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС РФ уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ЗРК Patriot.