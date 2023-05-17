Войти
РИА Новости

"Путин неоднократно говорил". Песков высказался о комплексе "Кинжал"

277
0
0
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Песков: Путин неоднократно говорил об уникальных характеристиках ракет "Кинжал"

МОСКВА, 16 мая/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и технические специалисты неоднократно отмечали уникальные тактико-технические характеристики ракет гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", – приводит его слова РИА Новости.

Так пресс-секретарь российского лидера отреагировал на недавнее заявление Киева о якобы сбитых российских ракетах "Кинжал".

Вопрос о применении российских ракет "при нанесении удара по Киеву" Песков переадресовал в Минобороны РФ.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС РФ уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ЗРК Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
17.05.2023
ВС России поразили «Кинжалом» американский ЗРК Patriot в Киеве
12.05.2023
"Такой же "Кинжал", как Кличко - балерина". Что сбил Patriot в небе Украины
13.03.2023
Достать «Кинжалы»: в ответ на брянский теракт нанесен ракетный удар
26.12.2022
Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
31.01.2022
Британцы посчитали силы российской армии и удивились (Daily Express)
03.11.2021
«Прометей» – он же «Триумфатор»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 11:00
  • 84
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому