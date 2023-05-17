Киев сможет применять британские дроны-камикадзе только в регионах, которые считает своими

По данным The Daily Telegraph, условием передачи беспилотников является использование дронов исключительно для возвращения территорий, которые Великобритания считает украинскими

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Ударные беспилотники, которые Великобритания пообещала в ближайшие месяцы направить Украине, представляют собой построенные по спецзаказу дроны-камикадзе. Об этом пишет во вторник газета The Daily Telegraph, добавляя, что условием их передачи является использование дронов исключительно для возвращения территорий, которые Лондон считает украинскими.

Издание ссылается на источники в Минобороны королевства, заявившие, что несколько сотен дронов с радиусом действия до 200 км скоро будут готовы для отправки ВСУ. В материале упоминается, что ранее британская компания QinetiQ по заказу Минобороны страны создала несколько проектов БПЛА, предназначенных для "скорейшего развертывания" на территории Украины. Одним из таких проектов был дрон-камикадзе с крылом дельтавидной формы, корпус которого можно напечатать на 3D-принтере. Однако газета указывает на отсутствие указаний на то, что для ВСУ были заказаны именно такие дроны. Собеседник агентства заявил лишь, что БПЛА "были быстро разработаны и модифицированы при значительно меньших затратах, чем аналоги".

Как указывает The Daily Telegraph, в премьерской канцелярии почеркнули, что на новые БПЛА распространяется прежнее правило, согласно которому британские вооружения не должны использоваться для нанесения ударов по территории РФ, за исключением вновь присоединенных регионов. На Даунинг-стрит, 10 утвердительно ответили на вопрос о том, будет ли запуск новых дронов по целям в глубине российской территории выходить за рамки необходимого для защиты Украины.

"Условием оказываемой нами помощи было то, что она должна использоваться для защиты суверенитета Украины. Эти беспилотники не являются исключением", - заявил журналистам официальный представитель главы британского правительства Риши Сунака.

Опрошенные изданием эксперты заявляют, что дроны-камикадзы станут для ВСУ дополнением к ранее переданным им Великобританией высокотехнологичным ракетам воздушного базирования Storm Shadow. Указывается, что и те, и другие в первую очередь предназначены для нанесения ударов по наземным целям за пределами дальности артиллерийского огня. Исходя из заявлений, ранее сделанных главой британского Минобороны Бена Уоллеса, дальность переданной Киеву модификации Storm Shadow составляет 250-300 км. При этом стоимость одной такой ракеты превышает $2 млн, что существенно выше, чем у одноразового БПЛА с зарядом взрывчатки.