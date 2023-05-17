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Известия.ru

Рябков заявил о нарушении ДОВСЕ некоторыми восточноевропейскими странами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва располагает информацией о том, что некоторые восточноевропейские страны нарушали положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом 16 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«У нас в последнее время была информация о том, что некоторые восточноевропейские государства впрямую нарушали требования договора», — сказал он.

Ранее, 15 мая, Рябков заявил, что Россия не вернется к выполнению ДОВСЕ, поскольку это противоречит внутренним интересам с точки зрения безопасности. По его словам, на архитектуру безопасности в европейском регионе пагубно повлияли недружественные выпады стран НАТО в адрес Москвы.

Проект о денонсации ДОВСЕ был внесен в Госдуму 10 мая президентом РФ Владимиром Путиным. 11 мая члены комитета Государственной думы по международным делам единогласно высказались за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе глава государства назначил Рябкова.


В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время США и их союзники проводят линию на конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Уточняется, что текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и начала внутригосударственных процедур по выходу из него РФ.

В свою очередь заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что страны НАТО первыми нарушили ДОВСЕ. Россия приостановила свое участие в нем в 2007 году, а теперь выход будет сделан официально. Он также объяснил, что договор предполагал введение ограничений на пять категорий вооружений: артиллерия, боевые танки, бронированные машины, а также боевые вертолеты и самолеты. Предполагалось, что соглашение будет носить бессрочный характер.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ДОВСЕ
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