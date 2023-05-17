Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России

FA: Россия получит преимущество при любом исходе украинского контрнаступления

Запад уповает на ожидаемое украинское контрнаступление, но его результат вряд ли оправдает надежды, пишет FA. Исход операции, вероятно, лишь принесет преимущество России: либо победу, либо время на восстановление сил — и отдалит перспективу переговоров о мире.

Западу необходимо подготовиться к долгой битве

По мере того, как начавшееся зимой российское наступление достигает своей кульминации, Украина готовится перехватить инициативу. В ближайшие недели она планирует провести контрнаступательную операцию или серию таких операций, которые могут оказаться решающими на данном этапе конфликта. Это не единственная оставшаяся у Киева возможность попробовать освободить существенную часть утраченной территории и постараться нанести поражение российским силам. Но предстоящая атака может стать моментом, когда полученная западная военная техника, обучение персонала и наличие боеприпасов идеально сойдутся с силами, выделенными ВСУ для этой акции. Безусловно, Украина своими замыслами стремится продемонстрировать США и Европе, что, несмотря на месяцы ожесточенных боев, ее армия еще не выдохлась и по-прежнему способна прорвать позиции русских.

Однако следует признать, что западные политики делают чрезмерный акцент на предстоящем наступлении, не продумав в достаточной мере дальнейшие события или то, насколько ВСУ готовы к следующему этапу конфликта. Крайне важно, чтобы партнеры Киева разработали долгосрочный сценарий победы Украины, поскольку даже в лучшем случае предстоящее контрнаступление вряд ли положит конец вооруженным действиям. Ведь в действительности за этой операцией может последовать еще один период бесконечных боев с неопределенным исходом и борьбы на истощение, но уже с сокращением поставок боеприпасов Украине. Уже сейчас этот военный конфликт можно назвать долгим, и, скорее всего, он затянется и дальше. История — не всегда совершенный путеводитель по нашей жизни, но она позволяет предполагать, что боевые действия, длящиеся более года, с большой долей вероятности будут продолжаться еще по крайней мере несколько лет, и что их чрезвычайно трудно завершить. Поэтому в западном сценарии успеха необходимо предотвратить ситуацию, при которой этот конфликт затягивается до бесконечности, а союзники не могут дать Киеву решающее преимущество.

Украина вполне может добиться успеха на поле боя, но для того, чтобы превратить ее военные победы в политические достижения, нужно время. Запад также должен быть готов к тому, что предстоящее контрнаступление может и не привести к таким успехам <...>. Делая слишком большие ставки на исход будущего наступления, США и Европа не посылают никаких ясных сигналов о своей приверженности поддержке длительных усилий Украины в этом конфликте. Если предстоящая операция окажется просто кульминацией западной помощи Киеву, то Москва может предположить, что время все еще на ее стороне, и что даже потрепанные российские силы могут в конечном итоге измотать ВСУ. Независимо от того, будет ли следующая операция Украины успешной или нет, у российского лидера, скорее всего, будет мало стимулов для ведения переговоров. Для того, чтобы Киев сохранил наступательный порыв и способность оказывать давление на Москву, Запад должен взять на себя ряд обязательств и разработать конкретные планы того, что последует за этой контратакой, а не занимать выжидательную позицию. В противном случае США и страны ЕС рискуют создать ситуацию, при которой российские войска смогут восстановиться, стабилизировать свои позиции и попытаться перехватить инициативу у ВСУ.

Жестокая зима

<...> Несмотря на имевшийся у Запада оптимизм в отношении того, что Украина может сохранить свое осеннее преимущество и в зимний период, ВСУ оказались не в состоянии продолжать операции и добиваться дальнейших "успехов". Мобилизация и успешный отход с правого берега Херсона помогли Москве стабилизировать и серьезно укрепить свои позиции, создать резерв и организовать более устойчивую ротацию частей на линии фронта за счет мобилизованных. Российские военные также начали выстраивать более сложную оборону вдоль линии соприкосновения с ВСУ на Украине с помощью минных полей, противотанковых заграждений и траншей. Сократив фронт и расширив личный состав, ВС РФ также увеличили плотность войск на местности, которую они занимали. За этим наступил период взаимного истощения сил, когда ни одна из сторон не имела значительного преимущества.

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На практике зимнее наступление России зависело от небольшого процента ее армии, в основном от морской пехоты и воздушно-десантных частей <...>. В Артемовске большую часть боевых действий вела связанная с государством военизированная организация ЧВК "Вагнер", а не регулярные вооруженные силы, которые в основном играли вспомогательную роль.

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Тем не менее российские военные пытались атаковать по шести направлениям — Авдеевка, Артемовск, Белогоровка, Кременная-Лиман, Марьинка и Угледар, — надеясь вызвать у ВСУ напряжение на широком фронте. Но по сравнению с битвой в Донбассе в 2022 году в этих кампаниях у России было более слабое артиллерийское преимущество, и этот недостаток больше ограничивал ее наступательный потенциал. И все же благодаря этим атакам ВС РФ вернули себе инициативу и "связали" украинские силы на местах. <...>.

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Битва за Артемовск

Однако со временем в последовавших сражениях за важный населенный пункт Артемовск положение Украины сильно осложнилось и стало шатким. Находившиеся в этом районе части ВСУ были частично окружены еще с февраля, и теперь они не в состоянии выносить битву на истощение так же, как раньше. Артемовск окружен возвышенностями, которые дали русским войскам преимущество, когда те брали южный и северный фланги в январе и феврале соответственно. В начале марта ситуация уже выглядела ужасной для ВСУ. Хотя Киев стабилизировал фланги, направив туда дополнительные силы, что позволило ему обезопасить оставшийся основной маршрут снабжения окруженных войск, к настоящему времени российские войска уже взяли большую часть Артемовска.

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По сравнению с битвами под Угледаром и на других участках фронта во время зимнего наступления России, коэффициент истощения ВСУ в Артемовске был гораздо выше <...>. Подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других воинских частей ВС РФ действуют вдоль артемовского направления, а бои в самом городе ведет в основном ЧВК "Вагнер". <...>.

Во время предыдущих наступлений Украины опорой для российских вооруженных сил были ее воздушно-десантные силы и морская пехота, а не части "Вагнера".

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<…> Украина быстро обнаружит, что живая сила и боеприпасы, затраченные ею на защиту Артемовска в неблагоприятной местности, будут сильно ограничивать операции ВСУ в этом году. Кроме того, за зиму атаки "Вагнера" все-таки уничтожили и сковали значительное количество украинских сил, что дало российским военным время для стабилизации своих позиций и укреплений.

Артемовск важен в основном по политическим и символическим причинам. Однако не следует забывать, что стратегически это ворота в Славянск и Краматорск. Поэтому Украина все же продолжает держать оборону к западу от города. Его взятие мало поможет российским войскам в дальнейшем продвижении, и впоследствии им даже может стать трудно его защищать. Но, в конце концов, конфликт — это продолжение политики, поскольку он связывает военные операции с политическими целями. Киев стремится не допустить хоть какой-то победы Москвы, которая могла бы укрепить боевой дух последней, и он решил "защищать" Артемовск до последнего.

Поэтому еще рано судить о влиянии битвы за Артемовск на ход этого вооруженного конфликта. Результат станет более ясным задним числом. <...>. В долгосрочной перспективе значение ресурсов, затраченных обеими сторонами в этих сражениях, вероятно, станет важным фактором. Вопрос о том, могла ли Украина применить лучшую стратегию в Артемовске, станет предметом споров для историков.

Борьба с неопределенностью

Украина стремится создать для контрнаступления дополнительные силы сверх уже развернутых в боях формирований. Киев собрал три корпуса в составе мотострелковых (или механизированных) бригад. Эти новые подразделения включают в себя примерно девять маневренных отрядов, вооруженных в основном западным оружием, как минимум три их них оснащены украинским. Эти бригады, скорее всего, будут состоять из недавно мобилизованных военнослужащих, возможно, с ядром из опытных солдат. Подразделения будут поддерживаться несколькими штурмовыми отрядами, созданными в рамках усилий Министерства внутренних дел Украины по формированию "наступательной гвардии". Но по мере приближения наступления становится все менее понятно, какой процент этих частей будет достаточно укомплектован для операции и будут ли они вообще своевременно собраны.

Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается в том, что, несмотря на поток западных вооружений, ее вооруженные силы в значительной степени состоят из недавно мобилизованных бойцов, неравномерны по качеству и проходят подготовку по сжатому графику. И за последний год ВСУ понесли тяжелые потери. Многие младшие офицеры, сержанты, солдаты-ветераны и военнослужащие, ранее обученные НАТО, погибли в боях. У Киева очень мало времени, чтобы вновь набранные солдаты освоили новую технику и получили надлежащую общевойсковую подготовку в составе подразделений. В целом преимущество Украины заключалось в том, что ее вооруженные силы оказалась более гибкими в управлении, более мотивированными и инициативными, чем российские.

Киев ведет боевые действия по-своему, смешивая активное возложение командования на низшие уровни и временами централизованное руководство в советском стиле "сверху". ВСУ уделяют большое внимание артиллерии и истощению сил противника, а не военным маневрам. Они также очень надеются на точность западной техники и данные союзнической разведки для нанесения ударов на больших расстояниях. Подход США и Европы заключается в том, чтобы обучать украинские вооруженные силы традиционным общевойсковым тактикам, принятым в НАТО. Запад требует, чтобы ВСУ воевали, как армия НАТО, подобно тому, чему инструкторы альянса учили их в рамках своих программ обучения и помощи. Проблема этого подхода заключается в том, что вооруженные силы НАТО не привыкли вести боевые действия без превосходства в воздухе, особенно превосходства, созданного и поддерживаемого американской авиацией или, по крайней мере, с материально-техническим обеспечением и вспомогательными средствами, которые Соединенные Штаты обычно используют в бою. В результате украинским солдатам приходится преодолевать хорошо укрепленную и подготовленную оборону России без поддержки с воздуха и той логистики, к которым давно привыкли их западные инструкторы.

Оборона России не является непробиваемой, но она может быть достаточно прочной для того, чтобы ослабить украинские силы на нескольких линиях обороны и выиграть время для прибытия подкреплений. Глубокоэшелонированная защита русских предназначена для того, чтобы не позволить потенциальному тактическому прорыву принести стратегические результаты, в частности, чтобы помешать украинскому наступлению "набрать обороты". Вот предстоящая атака ВСУ и проверит тот сценарий успеха, который сейчас распространен в Киеве и западных столицах: что украинские силы, обученные Западом и оснащенные вооружением союзников, могут эффективно сражаться и прорвать укрепленные позиции русских.

Как новые украинские формирования, так и серьезно усиленная российская оборонительная линия на момент начала ожидаемого контрнаступления ВСУ будут оставаться "неизвестными переменными", что затрудняет прогнозирование хода предстоящих боев. Точно так же неясно, предоставил ли Запад ВСУ достаточные дополнительные средства, такие как снаряжение для прорыва, машины для разминирования и понтонно-мостовое оборудование. Несмотря на то, что сейчас внимание Вашингтона, ЕС и Киева сконцентрировано на дорогостоящих объектах — танках и истребителях — с течением времени именно вспомогательные средства, логистика и обучение оказывают наибольшее влияние на ход военных операций.

<...> Даже недостаточно обученным частям легче обороняться, чем наступать. Пока остается совершенно непонятным, насколько истощенными оказались элитные российские подразделения, насколько опустошены их запасы боеприпасов после зимнего наступления и как это повлияет на предстоящие контратаки Украины. ВС РФ готовятся к ответным операциям ВСУ. И ситуация для Киева гораздо менее благоприятна, чем в сентябре в Харькове. Задачи Украины сейчас приобрели просто пугающий характер. Ведь она должна не только преуспеть в контрнаступлении, но и избежать опасного перенапряжения сил.

Долгая дорога впереди

Большая проблема с предстоящим наступлением заключается еще и в том, что, несмотря на большие ожидания, оно может оказаться одноразовой операцией. Вероятно, Украина получит перед атакой значительное количество артиллерийских боеприпасов, но этот пакет предоставит ей всего лишь "окно возможностей", а не устойчивое преимущество. Усилия Запада по поддержке ВСУ подрываются краткосрочностью мышления и заканчиваются на предоставлении союзнице вооружений и военной техники только в качестве однократного "толчка" для контрнаступления — при полном отсутствии ясности в отношении дальнейших действий.

Вне зависимости от исхода контратаки после нее Украина может засвидетельствовать еще один период безысходных боев, сравнимый с тем, что последовал за ее "удачами" в Харькове и Херсоне. Причина этого двояка: западные страны с опозданием сделали ключевые инвестиции в производственные мощности своего ВПК уже после начала конфликта, и большая часть поддержки США и Европы, по-видимому, сосредоточена на краткосрочной перспективе. Уже затем Запад посмотрит, что произойдет дальше. На этот провал в усилиях союзников по помощи Киеву успешно накладывается работа Москвы по стабилизации своих позиций и восстановлению армии с целью подготовки к долгой борьбе на истощение. На деле ВСУ могут быть вынуждены до конца этого года сражаться с меньшим количеством артиллерийских и зенитных боеприпасов, чем они тратили во время российского зимнего наступления.

Однако неизменным остается одно: западные аналитики и политики, считающие, что следующий пакет военной помощи, отправленный на Украину, изменит "ход игры", постоянно испытывают горькие разочарования. Обычные конфликты такого масштаба требуют большого количества вооружений и боеприпасов, а также расширенных программ обучения войск. Подпитка военных возможностей играет в таких вооруженных действиях свою роль, но в них не бывает мифических "серебряных пуль", которые могут обеспечить победу моментально и навсегда. В своем предстоящем наступлении ВСУ, вероятно, захватят какие-то территории и, возможно, даже где-то прорвут позиции ВС РФ. Но даже если Киев одержит сейчас военную победу или серию побед, это не значит, что украинский конфликт закончится. Решение о завершении принимает проигравший. А эти боевые действия с такой же вероятностью будет продолжаться — как и столкновения на российско-украинской границе.

На данный момент наблюдается мало признаков того, что Владимир Путин добровольно прекратит конфликт, даже если допустить, что российская армия будет стоять перед поражением. Он может попытаться продолжить битву на истощение, независимо от перспектив своих войск на поле боя. Путин вполне может предположить, что это наступление представляет собой высшую точку западной помощи Украине и что со временем Россия будет способна истощить ВСУ, возможно, на третьем или четвертом году конфликта. Эти суждения могут быть объективно ложными, но, пока Москва уверена, что предстоящее наступление Киева будет разовой акцией, она может считать, что время еще на ее стороне. Точно так же, если Украина добьется успеха, то ни ее общество, ни политическое руководство не захотят довольствоваться ничем, кроме полной победы. Словом, вряд ли предстоящее наступление создаст хорошие перспективы для переговоров.

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<...> Если Запад сможет и дальше поддерживать военные усилия Украины, то, несмотря на стойкость и мобилизационные резервы России, последняя со временем может обнаружить, что оказывается в более невыгодном положении. В последние месяцы европейские страны начали вкладывать необходимые средства в артиллерийское производство и заключать долгосрочные контракты на поставку Киеву боеприпасов, хотя некоторые из этих решений принимаются более чем через год после начала военной фазы конфликта.

Некоторые могут надеяться, что успешное украинское наступление может вскоре привести к перемирию путем диалога, но эти предположения должны уравновешиваться следующей перспективой: прекращение огня просто приведет к периоду перевооружения в России, после которого она, вероятно, попытается возобновить боевые действия. Вопрос о том, будет ли перемирие в пользу Киева или Москвы, спорный. Россия, безусловно, будет переоснащаться. А вот масштабы продолжающейся военной помощи Запада Украине неясны. Следовательно, исход этой фазы конфликта может привести к его последующему продолжению. В конце концов, текущие боевые действия являются продолжением первоначального российского "входа" на Украину в 2014 году.

Среди западных стран существуют противоречивые взгляды на то, как может закончиться украинский конфликт. Поражение Москвы — это совсем не эквивалент победы Киева. И не нужно много ездить по Европе, чтобы обнаружить, что здесь не все одинаково определяют победу Украины. Некоторые считают уже сложившуюся ситуацию стратегическим поражением Москвы. Для других результат остается неопределенным. По сути дела то, что последует за грядущим контрнаступлением ВСУ, покажет, вооружают ли западные страны Украину, чтобы помочь Киеву полностью захватить утраченные территории, или просто для того, чтобы поставить его в более выгодное положение на переговорах.

Хотя предстоящее украинское наступление внесет большой вклад в формирование ожиданий относительно будущего развития конфликта, реальная проблема состоит в том, чтобы продумать, что будет после. Идея атаки несколько затенила будущее этого кризиса, но трезвый подход заставляет признать, что поддержка Киева потребует весьма долгосрочных усилий. В связи с этим Западу пора начать более активно планировать будущее Украины, не зацикливаясь на одном лишь предстоящем контрнаступлении. История показывает, что конфликты бывает очень трудно завершить. И часто они продолжаются далеко за пределами решающих фаз боевых действий, в том числе во время мирных переговоров. Для Киева и его западных сторонников рабочий сценарий победы должна основываться на обеспечении выносливости Украины, заботе о долгосрочном качестве ее вооруженных сил, их боеспособности и удовлетворении потребностей страны в разносторонней помощи. Соединенные Штаты и Европа должны сделать необходимые инвестиции для поддержки военных действий после 2023 года, разработать планы последовательных операций и не возлагать надежды на какие-то разовые наступательные действия украинской армии.

Авторы: Майкл Кофман (Michael Kofman) — директор исследовательской программы по изучению России в Центре военно-морского анализа США и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. Роб Ли (Rob Lee) — старший научный сотрудник Евразийской программы в Институте внешнеполитических исследований.