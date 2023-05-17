Войти
ТАСС

NYT: в Белом доме выразили уверенность в продолжении поддержки Украины Конгрессом

247
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Однако германские и украинские чиновники сообщили газете, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что по мере того, как будет набирать обороты президентская гонка в США, лидер страны Джо Байден будет меньше заниматься дипломатией в этом вопросе

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Американская администрация уверена, что члены Конгресса США, несмотря на партийные разногласия, продолжат поддерживать оказание помощи Украине в ближайшей перспективе. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По ее данным, представители Белого дома в частном порядке заявляют о своей уверенности в двухпартийной поддержке помощи Украине. Тем не менее после перехода лидерства в Палате представителей к республиканцам администрация не запрашивала дополнительную финансовую помощь у Конгресса, поэтому свое предположение на практике не проверяла.

В свою очередь неназванные германские и украинские чиновники сообщили газете, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что по мере того, как будет набирать обороты президентская гонка в США, лидер страны Джо Байден будет меньше заниматься дипломатией в контексте украинского конфликта. В то же время, если на выборах 2024 года победит кандидат-республиканец, считают источники, лидерство США на Западе будет ослаблено.

Европейские и украинские чиновники в беседах с изданием сообщили, что Зеленский в частном порядке настаивает на большей роли Европы в дипломатии. В частности, президент Украины хочет, чтобы в этой сфере была более активна Германия.

Между тем, согласно данным газеты, Украина настороженно относится к мирным инициативам или посредническим усилиям стран, имеющих тесные связи с Россией. Речь идет прежде всего о Китае и Бразилии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил 12 мая, что Соединенные Штаты смогут оказывать Украине помощь до конца текущего финансового года даже в случае объявления дефолта, поскольку Вашингтон все еще использует выделенные Конгрессом в прошлом году средства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
22.11.2022
Международное сообщество — это миф. Разногласия по Украине это доказывают
01.07.2021
TNI (США): Так ли уж важна Украина для Америки?
26.07.2013
Москва - Минск: не просто союзники
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
16.04.2013
Оружейники борются за Латинскую Америку. Украина имеет план
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
23.03.2011
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 11:00
  • 84
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому