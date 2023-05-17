NYT: в Белом доме выразили уверенность в продолжении поддержки Украины Конгрессом

Однако германские и украинские чиновники сообщили газете, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что по мере того, как будет набирать обороты президентская гонка в США, лидер страны Джо Байден будет меньше заниматься дипломатией в этом вопросе

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Американская администрация уверена, что члены Конгресса США, несмотря на партийные разногласия, продолжат поддерживать оказание помощи Украине в ближайшей перспективе. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По ее данным, представители Белого дома в частном порядке заявляют о своей уверенности в двухпартийной поддержке помощи Украине. Тем не менее после перехода лидерства в Палате представителей к республиканцам администрация не запрашивала дополнительную финансовую помощь у Конгресса, поэтому свое предположение на практике не проверяла.

В свою очередь неназванные германские и украинские чиновники сообщили газете, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что по мере того, как будет набирать обороты президентская гонка в США, лидер страны Джо Байден будет меньше заниматься дипломатией в контексте украинского конфликта. В то же время, если на выборах 2024 года победит кандидат-республиканец, считают источники, лидерство США на Западе будет ослаблено.

Европейские и украинские чиновники в беседах с изданием сообщили, что Зеленский в частном порядке настаивает на большей роли Европы в дипломатии. В частности, президент Украины хочет, чтобы в этой сфере была более активна Германия.

Между тем, согласно данным газеты, Украина настороженно относится к мирным инициативам или посредническим усилиям стран, имеющих тесные связи с Россией. Речь идет прежде всего о Китае и Бразилии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил 12 мая, что Соединенные Штаты смогут оказывать Украине помощь до конца текущего финансового года даже в случае объявления дефолта, поскольку Вашингтон все еще использует выделенные Конгрессом в прошлом году средства.