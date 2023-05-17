США обостряют ситуацию и стремятся сделать Тайвань "второй Украиной"

ЦАМТО, 15 мая. США всеми способами пытаются обострить ситуацию вокруг Тайваня. Эта работа осуществляется как по дипломатической линии (визиты высокопоставленных лиц руководства США на Тайвань, против чего категорически выступает Китай), так и путем масштабной военной помощи Тайбэю со стороны администрации США.

Кроме того, в средствах массовой информации раздувается истерия о якобы подготовке Китаем военной операции против Тайваня с целью присоединения военной силой острова к материковому Китаю. Возникает эффект "дежа вю". В роли такого же агрессора мировые СМИ представляют Россию в конфликте на Украине. То есть методы информационной войны против России и Китая абсолютно идентичны.

Постоянное и настойчивое муссирование тезиса о "потенциальном вторжении Китая на Тайвань" стало доминантой в мировых СМИ. Из этого делается вывод о необходимости превентивных мер – то есть милитаризации Тайваня как за счет задействования национального ОПК, так и закупок вооружений по импорту.

Усугубляя деградацию ситуации вокруг Тайваня, США стремятся вовлечь Китай в военное противостояние с Тайбэем и сделать это островное государство "второй Украиной". При этом также как и на Украине, США предполагают вести на Тайване военные действия чужими руками (воевать будет армия Тайваня, а не армия США). То есть однозначно взят курс на ослабление двух стратегических противников США – России и Китая.

Китай неоднократно заявлял, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.

Китай также требует, чтобы США отказались от контактов с Тайбэем по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе.

Однако США целенаправленно обостряют ситуацию вокруг Тайваня. В частности, Комитет сената США по иностранным делам 15 сентября 2022 года одобрил законопроект по выделению Тайваню военной помощи на сумму 4,5 млрд. долл.

Как сообщил глава комитета Джим Риш, предполагается, что эти средства Тайбэй получит в течение четырех лет. Также речь идет о кредитных гарантиях на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Кроме того, Тайваню планируют присвоить статус "основного союзника США вне НАТО".

После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.

При этом США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, сообщила 25 мая 2022 года газета New York Times со ссылкой на свои источники.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая 2022 года заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден имел в виду поставки оружия для самообороны острова.

"Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют "дикобразом", (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать", – пишет газета.

Издание отмечает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны" (прим. ЦАМТО – кроме США).

Расходы на оборону Тайваня

Тайвань планирует выделить дополнительно 9 млрд. долл. США в качестве специальной надбавки для финансирования оборонных проектов в течение пяти лет (2022-2026 гг.).

В качестве основных приоритетов названа закупка дальнобойного и противокорабельного ракетного вооружения в связи с напряженной ситуацией в отношениях с Китаем.

Как отмечается, парламент Тайваня, скорее всего, утвердит надбавку, поскольку правящая пропрезидентская Демократическая прогрессивная партия имеет большинство в законодательном собрании.

Заместитель министра обороны Тайваня Ван Шин-лунг заявил, что большая часть дополнительных средств пойдет на закупку вооружений у национальных компаний, однако отметил, что часть дополнительного финансирования будет направлена на приобретение запчастей и технологическую поддержку со стороны США.

Министерство обороны Тайваня заявило, что системы отечественной разработки включают крылатые ракеты и боевые корабли. Ван Шин-лунг особо выделил систему противовоздушной обороны "Антилопа", крылатую ракету большой дальности "Ван Чиен" и противокорабельную ракету "Сюн Фэн IIE".

Он также добавил, что часть дополнительного бюджета пойдет на программу развития судостроительной отрасли, которая предусматривает строительство корветов УРО, десантных кораблей и дизель-электрических подводных лодок для ВМС Тайваня.

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан 4 октября 2022 года объявил об увеличении оборонного бюджета страны в 2023 году на 12,9% (на 13,9% с учетом специального бюджета).

Представляя отчет правительства о бюджете на 2023 год в Законодательном юане, премьер-министр объявил, что Министерству национальной обороны будет выделено 415,1 млрд. тайв. долл. (13,06 млрд. долл. США), что на 47,5 млрд. тайв. долл. или на 12,9% больше, чем в 2022 году. Совокупный объем специальных фондов на закупку новых истребителей F-16V и реализацию планов совершенствования боевых возможностей на море и в воздухе составляет 108,3 млрд. тайв. долл. В рамках совершенствования ВМС и ВВС в т.ч. планируется закупка управляемых высокоточных систем вооружения.

С учетом специальных фондов в размере 62,9 млрд. тайв. долл., в рамках которых финансируется строительство жилья и инфраструктуры для вооруженных сил и оборонное производство, общий объем расходов на оборону составит 586,3 млрд. тайв. долл. (18,45 млрд. долл. США), что на 71,6 млрд. тайв. долл. превышает показатель 2022 года (рост на 13,9%).

Увеличение Тайванем расходов на оборону до рекордно высокого уровня мотивировано растущей военной угрозой со стороны Китая. Обстановка в регионе еще более обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Тайвань в рейтинге крупнейших мировых импортеров вооружений

По данным ЦАМТО, в общемировом рейтинге импортеров вооружений по периоду 2014-2021 гг. Тайвань занимает 12 место (15,124 млрд. долл.). Это очень высокий показатель для небольшого островного государства.

В рейтинге импортеров вооружений стран АТР Тайвань занимает 4 место, уступая только Индии, Австралии и Южной Корее.

США являются фактически единственным поставщиком вооружений Тайваню в рассматриваемый период.

В настоящее время власти Тайваня реализует программу модернизации вооруженных сил для улучшения возможностей отражения "потенциального вторжения Китая".

Президент Цай Инвэнь отстаивает концепцию "асимметричной войны", которая включает разработку высокотехнологичного, высокомобильного оружия, которое трудно уничтожить и которое позволит наносить точные удары.

Официальные лица США, в свою очередь, активно подталкивают Тайвань к модернизации вооруженных сил.

США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

В последнее время европейские компании все смелее переходят к сотрудничеству с Тайбэем, в т.ч. в военной сфере. Если ранее, опасаясь реакции Китая, страны Европы воздерживались от продаж вооружений островному государству, то дальнейшее отсутствие ответной "демонстрации силы" со стороны китайских властей может привести к существенному расширению потока западноевропейских вооружений и военных технологий на Тайвань.

Более подробный материал (с таблицами и диаграммами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".