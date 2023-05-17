Запрет на использование фосфорных боеприпасов объяснили

Американский штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год.

Пиротехнические смеси и гели, в состав которых входит фосфор, имеют крайне высокую температуру горения, такие боеприпасы могут прожечь броню танка и спровоцировать пожары, разрушение инфраструктуры, гибель гражданского населения. Именно поэтому их применение против гражданского населения запрещено. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Особенности фосфорных боеприпасов

Термические боеприпасы бывают двух видов: это пиротехнические смеси и пиротехнические гели. Температура горения составляет около 2-2,5 тысячи градусов, такие боеприпасы могут прожечь броню танка, бронетранспортера Алексей Леонков военный эксперт

«Но их главная задача — поражение площадей, лесных массивов. Американцы применяли их для поражения городских кварталов, когда воевали во Вьетнаме, в Ираке», — рассказал Леонков.

Возгорания, спровоцированные таким оружием, по словам эксперта, крайне трудно потушить, во-первых, из-за высокой температуры горения, во-вторых, из-за продолжительности горения у пиротехнических гелей. Леонков рассказал, что подобные боеприпасы есть на вооружении у США и Великобритании, которые считаются основными поставщиками оружия Украине.

Опасность для гражданских

Леонков напомнил, что термические боеприпасы запрещены для применения против гражданского населения, это считается военным преступлением.

«Поражающий эффект будет огромным, если использовать такие боеприпасы в городской застройке. Это пожары, гибель людей. Тушить такие возгорания очень сложно, может не хватить ни сил, ни средств», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Атаки ВСУ

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили фосфорные снаряды по хутору Нижние Мельницы на территории Белгородской области. Уточняется, что было выпущено 12 зажигательных снарядов. Место прилета находится в 2,5 километра от границы. При атаке ВСУ никто не пострадал.

Также сообщалось об атаке села Старый Хутор, на его территорию прилетело восемь зажигательных снарядов.

Фосфорные снаряды — тип боеприпасов, применение которых запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители. Эти боеприпасы вызывают тяжелые ожоги и острое отравление, а также поражение костей, костного мозга и омертвение тканей. Белый фосфор является ядовитым — смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамма.