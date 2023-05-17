Отставной генерал США считает, что ВСУ затягивают контрнаступление из-за высоких рисков

По словам Марка Хертлинга, украинские генералы осознают, что у них "есть только два преимущества: выбор времени и места атаки"

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) затягивают начало контрнаступления из-за сложности операции и высоких рисков. Об этом в понедельник сообщил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в статье для газеты The Washington Post.

По его словам, украинские генералы осознают, что у них "есть только два преимущества: выбор времени и места атаки". Как отмечает Хертлинг, Киев не начнет операцию, пока не подготовит необходимое количество военных. Он считает, что контрнаступление связано с высокими рисками, когда ВСУ начнут операцию, "отозвать их уже будет невозможно".

"Наступательные операции требуют больше сил, большей маневренности, точных целеуказания и стрельбы, а также более надежных линий снабжения. Ничего подобного такого масштаба украинская армия не проводила до этого", - написал Хертлинг, который также отметил, что "это будет трудный бой <...>, он приведет к многочисленным жертвам с обеих сторон". "НАТО и США также должны быть готовы продолжать поддерживать украинскую армию неопределенный срок", - добавил он.

Ранее внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес информировал, что американские должностные лица считают, что украинские силы якобы не обладают достаточной подготовкой и нужными объемами боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов при планируемом наступлении.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев. В СМИ назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.