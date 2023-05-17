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Военное обозрение

В США обнародовали данные о количестве ядерных боеголовок в рамках договора ДСНВ и призывают к этому Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то что в Москве заявили о приостановке участия России в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, Вашингтон пытается показать, что он не признает одностороннее прекращение участия в нем со стороны России.

Именно к этому можно отнести недавно опубликованные данные о количестве американских ядерных ракет. Как передает арабский телеканал «Аль-Джазира», Соединенные Штаты объявили, что в их арсенале имеется 1419 развернутых ядерных боеголовок и призвали Россию обнародовать свои данные.

Государственный департамент США заявил, что обнародует информацию в рамках своих обязательств по Договору СНВ, хотя его никто об этом не просил. Таким образом Штаты хотят, чтобы Москва забыла о своем временном выходе из Договора и продолжила сотрудничать с теми, кто поставляет вооружения на миллиарды долларов для войны с Россией.

Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией вступил в силу в 2011 году и был продлен еще на пять лет в 2021 году.

В феврале этого года, на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном из-за украинского конфликта, президент России Владимир Путин заявил, что приостанавливает участие России в этом соглашении. В Вашингтоне же заявили, что это решение не имеет юридической силы и призвали Москву соблюдать свои обязательства по Договору СНВ.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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