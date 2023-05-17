Украина рассчитывает получить от Запада до 50 истребители F-16

По словам советника министра обороны страны Юрия Сака, из этих истребителей Киев намерен сформировать три или четыре эскадрильи для защиты неба

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Киев рассчитывает получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных стран. Об этом сообщило в ночь на вторник издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

По его словам, из этих истребителей Киев намерен сформировать три или четыре эскадрильи для защиты неба. Сейчас Украине "нечем остановить" российские самолеты, утверждал он.

"Все понимают, что тема созрела для обсуждения. Никто не говорит, что это невозможно. Если сравнивать с тем, что было три месяца назад, когда мы еще старались получить танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей - это очень многообещающий знак. Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей F-16", - сообщил Сак изданию.

Советник министра обороны Украины также отметил, что президент страны Владимир Зеленский хотел бы, чтобы вопрос о поставках истребителей стал главным на саммите "Большой семерки" (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Зеленский, по его словам, получил заверения от западных лидеров в ходе поездки по странам Европы, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни. Сак добавил, что, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не имеют в своем распоряжении F-16, которые они могут предложить Киеву, они могут призвать к этому США и Турцию.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник сообщил, что Соединенные Штаты не меняли пока своего решения не поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе скупо комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это не произойдет быстро.