Кадыров назвал танк Abrams детской педальной машинкой

Кадыров показал мощь российского танка Т-72

МОСКВА, 16 мая/ Радио Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

"Абрамсы? Хех! Детская педальная машинка ваш Абрамс. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством Майбаха. Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации", – написал он в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что Т-72 – эффектный, узнаваемый и имеет грозный внешний вид.

"На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки! Ждите!" – заключил глава Чечни.

Радио Sputnik показало процесс модернизации танка Т-72Б.