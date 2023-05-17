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РИА Новости

Кадыров назвал танк Abrams детской педальной машинкой

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный".
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Кадыров показал мощь российского танка Т-72

МОСКВА, 16 мая/ Радио Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

"Абрамсы? Хех! Детская педальная машинка ваш Абрамс. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством Майбаха. Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации", – написал он в Telegram-канале.


Кадыров добавил, что Т-72 – эффектный, узнаваемый и имеет грозный внешний вид.

"На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки! Ждите!" – заключил глава Чечни.

Радио Sputnik показало процесс модернизации танка Т-72Б.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
Персоны
Рамзан Кадыров
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