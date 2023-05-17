Войти
ЦАМТО

ВС Польши получили первые РСЗО M142 HIMARS

257
0
0
Источник изображения: Фото: gov.pl

ЦАМТО, 16 мая. Агентство по вооружениям МНО Польши сообщило о состоявшейся 15 мая на 1-й авиабазе Окенце (Варшава) церемонии передачи ВС Польши первых РСЗО M142 HIMARS.

Церемония состоялась в присутствии министра национальной обороны Мариуша Блащака.

В ходе мероприятия ВС Польши получили первые пять доставленных воздушным транспортом пусковых установок M142. При этом отмечается, что это не первые поставки, выполненные в рамках подписанного в 2019 году контракта. Передача других элементов, входящих в состав дивизионного огневого модуля HIMARS в "американской конфигурации", в т.ч. машин технической поддержки, началась в прошлом году. Всего ВС Польши получат 18 боевых пусковых установок и 2 учебные, сопутствующие боеприпасы, машины управления и технической поддержки. Согласно графику, все заказанные РСЗО M142 HIMARS будут доставлены до конца 2023 года. Они войдут в состав 1-го артиллерийского полка 16-1 механизированной дивизии ВС Польши.

Реализуемые поставки являются первым этапом оснащения ВС Польши РСЗО, позволяющими поражать цели на оперативном уровне (на дальностях до нескольких сотен километров). МНО Польши намерено приобрести дополнительные РСЗО M142 HIMARS в США, а также заказать и производить совместно с южнокорейскими партнерами РСЗО K239 "Чунму". Все пусковые установки, как M142 HIMARS, так и K239, будут интегрированы в состав польской системы боевого управления TOPAZ.

Дальнейшая реализация программы принятия на вооружение дивизионных огневых модулей реактивной артиллерии также предполагает приобретение технологий, связанных с боеприпасами, применяемыми HIMARS и "Чунму".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года госдепартамент США принял решение одобрить поставку ПольшЕ в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, управляемых реактивных боеприпасов GMLRS и оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость поставки была оценена в сумму 655 млн. долл.

В феврале 2019 года министр национальной обороны Мариуш Блащак подписал документ, подтверждающий заключение контракта стоимостью 414 млн. долл. на покупку для СВ Польши первого дивизионного огневого модуля "Хомар" на базе РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). В результате ВС Польши получат 18 боевых пусковых установок HIMARS, 2 учебные пусковые установки, а также запас боеприпасов GMLRS, ATACMS и LCRR.

26 мая 2022 года Мариуш Блащак сообщил о подписании письма с запросом (LoR) на дополнительное приобретение в США до 486 пусковых установок M142 HIMARS, для оснащения 80 батарей реактивной артиллерии.

В феврале 2023 года госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 18 РСЗО M142 HIMARS; 468 комплектов артиллерийской части РСЗО HIMARS; 45 ОТР M57 (ATACMS); 461 контейнера с управляемыми РС M30A2 GMLRS-AW; 521 контейнера с управляемыми РС M31A2 GMLRS-U; 532 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM403 (GMLRS-ER AW), другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 10 млрд. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
GMLRS
HIMARS
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.05.2023
Польша получила первые ракетные комплексы HIMARS
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
09.02.2023
Возможная поставка Польше 486 американских ракетных комплексов HIMARS
08.12.2022
Модернизировали в худшую сторону. США снизили дальность применения украинских HIMARS
07.11.2022
Польша подписала окончательный контракт на закупку 218 южнокорейских реактивных систем К239 Chunmoo
11.02.2019
Закупка Польшей ракет у США подтвердила антироссийский курс, заявил сенатор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 10:54
  • 83
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому