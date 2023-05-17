ВС Польши получили первые РСЗО M142 HIMARS

ЦАМТО, 16 мая. Агентство по вооружениям МНО Польши сообщило о состоявшейся 15 мая на 1-й авиабазе Окенце (Варшава) церемонии передачи ВС Польши первых РСЗО M142 HIMARS.

Церемония состоялась в присутствии министра национальной обороны Мариуша Блащака.

В ходе мероприятия ВС Польши получили первые пять доставленных воздушным транспортом пусковых установок M142. При этом отмечается, что это не первые поставки, выполненные в рамках подписанного в 2019 году контракта. Передача других элементов, входящих в состав дивизионного огневого модуля HIMARS в "американской конфигурации", в т.ч. машин технической поддержки, началась в прошлом году. Всего ВС Польши получат 18 боевых пусковых установок и 2 учебные, сопутствующие боеприпасы, машины управления и технической поддержки. Согласно графику, все заказанные РСЗО M142 HIMARS будут доставлены до конца 2023 года. Они войдут в состав 1-го артиллерийского полка 16-1 механизированной дивизии ВС Польши.

Реализуемые поставки являются первым этапом оснащения ВС Польши РСЗО, позволяющими поражать цели на оперативном уровне (на дальностях до нескольких сотен километров). МНО Польши намерено приобрести дополнительные РСЗО M142 HIMARS в США, а также заказать и производить совместно с южнокорейскими партнерами РСЗО K239 "Чунму". Все пусковые установки, как M142 HIMARS, так и K239, будут интегрированы в состав польской системы боевого управления TOPAZ.

Дальнейшая реализация программы принятия на вооружение дивизионных огневых модулей реактивной артиллерии также предполагает приобретение технологий, связанных с боеприпасами, применяемыми HIMARS и "Чунму".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года госдепартамент США принял решение одобрить поставку ПольшЕ в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, управляемых реактивных боеприпасов GMLRS и оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость поставки была оценена в сумму 655 млн. долл.

В феврале 2019 года министр национальной обороны Мариуш Блащак подписал документ, подтверждающий заключение контракта стоимостью 414 млн. долл. на покупку для СВ Польши первого дивизионного огневого модуля "Хомар" на базе РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). В результате ВС Польши получат 18 боевых пусковых установок HIMARS, 2 учебные пусковые установки, а также запас боеприпасов GMLRS, ATACMS и LCRR.

26 мая 2022 года Мариуш Блащак сообщил о подписании письма с запросом (LoR) на дополнительное приобретение в США до 486 пусковых установок M142 HIMARS, для оснащения 80 батарей реактивной артиллерии.

В феврале 2023 года госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 18 РСЗО M142 HIMARS; 468 комплектов артиллерийской части РСЗО HIMARS; 45 ОТР M57 (ATACMS); 461 контейнера с управляемыми РС M30A2 GMLRS-AW; 521 контейнера с управляемыми РС M31A2 GMLRS-U; 532 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM403 (GMLRS-ER AW), другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 10 млрд. долл.