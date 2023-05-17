"Уралвагонзавод" представит в Белоруссии перспективные образцы военной техники

Екатеринбург. 16 мая. ИНТЕРФАКС - "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в ГК "Ростех") примет участие в 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая пройдет в Минске с 17 по 20 мая, сообщает пресс-служба УВЗ.

По данным компании, нижнетагильское предприятие УВЗ представит на вставке как перспективные образцы военной техники, так и возможности модернизации боевых и инженерных машин.

Своим экспортным партнерам УВЗ покажет модернизированный Т-72, различные модификации которого, по данным компании, стоят на вооружении 50 стран мира. "Эта машина демонстрирует прекрасный пример получения современной боевой единицы с улучшенными возможностями за счет совершенствования конструкции. Комплексный план модернизации Т-72 включил в себя мероприятия по повышению огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости", - говорится в сообщении.

На выставке также будет представлен танк Т-90МС, после проведенной модернизации которого существенно улучшены боевые и ходовые качества. В том числе, установлен форсированный двигатель, внедрена модульная динамическая защита третьего поколения, модернизированная пушка, а также современные средства связи.

Кроме того, участники выставки увидят технику "Уралвагонзавода", разработанную на базе Т-90 - боевую машину поддержки танков и инженерную машину разграждения ИМР-3М.