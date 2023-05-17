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ТАСС

"Уралвагонзавод" представит на MILEX 2023 танк Т-90МС и БМПТ

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Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Еще одним экспонатом станет инженерная машина разграждения ИМР-3М

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе концерна входит в Ростех) представит как перспективные образцы военной техники, так и возможности модернизации боевых и инженерных машин на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2023. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Особый интерес сегодня к танку Т-90МС, который признан экспертами и военными специалистами в качестве одной из лучших машин последнего времени. После проведенной модернизации существенно улучшены его боевые и ходовые качества. В частности, установлен форсированный двигатель, внедрена модульная динамическая защита третьего поколения, модернизированная пушка, а также современные средства связи", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что также экспортным партнерам УВЗ предлагает модернизированный Т-72. "Эта машина демонстрирует прекрасный пример получения современной боевой единицы с улучшенными возможностями за счет совершенствования конструкции. Комплексный план модернизации Т-72 включил в себя мероприятия по повышению огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Учитывая, что различные модификации Т-72 стоят на вооружении 50 стран мира, модернизация особенно востребована и актуальна. Она позволяет продлить эффективную эксплуатацию спецтехники с наибольшей выгодой и наименьшими затратами", - пояснили на УВЗ.

Также "Уралвагонзавод" представит боевую машину поддержки танков (БМПТ) на базе Т-90. "Главным достоинством машины является многоканальный комплекс автоматического вооружения (управляемые ракеты, 30-мм автоматические пушки, гранатометы, 7,62-мм пулемет) с большим боекомплектом, современная всеракурсная защита от противотанковых средств поражения и всесуточная система управления огнем, а также высокая подвижность и маневренность", - рассказали в концерне.

Еще одним экспонатом станет инженерная машина разграждения ИМР-3М, также выполненная на базе Т-90. "ИМР-3М обладает высокой проходимостью, способна проделывать проходы в лесных, каменистых и снежных завалах, выполнять землеройные работы и т.д. Для этого в комплекте есть универсальный бульдозерный отвал, телескопическая стрела с манипулятором с максимальным вылетом 8 м и грузоподъемностью 2 тонны, ковш вместимостью 0,35 куб. м. ИМР-3М легко проведет танковую колонну даже по зараженной после ядерного удара местности", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время НПК "Уралвагонзавод" - единственный производитель танков для Вооруженных сил РФ. Предприятия НПК модернизируют танки Т-72 и Т-80, выпускают танк Т-90 (с модификациями). В 2015 г. "Уралвагонзавод" представил танк Т-14 и БМП Т-15 на новейшей гусеничной платформе "Армата" (в 2021 году в войска отправлена опытная партия Т-14). 

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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
ИМР-3М
Т-15
Т-72
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