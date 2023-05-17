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Военное обозрение

Украинская ПВО пополнилась французско-итальянским зенитным комплексом SAMP-T

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Источник изображения: topwar.ru

Обещанный Францией и Италией Украине зенитный комплекс SAMP-T уже находится на украинской территории, давно ожидаемая Киевом поставка состоялась. Об этом сообщает газета La Stampa.

Анонсированная еще в декабре прошлого года передача зенитного комплекса SAMP-T все же состоялась, итальянцы поставили радары, французы - пусковые установки. Где его планирует использовать украинский Генштаб пока не известно, но в Киеве уже заявили, что данная система "значительно усилит" украинскую противовоздушную систему. Обслуживать комплекс будут 20 военнослужащих ВСУ, прошедших специальную подготовку во Франции.

ЗРК SAMP-T предназначены как для защиты войск и прикрытия стратегически важных стационарных объектов. Комплекс способен сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, что очень требуется Киеву. SAMP-T способны сбивать самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.

Между тем Зеленский, совершающий тур по Европе с протянутой рукой и рассчитывающий выпросить у западных стран как можно больше вооружений, не доволен незначительным объемом поставок зенитных комплексов, даже учитывая, что Германия пообещала передать в ближайшем пакете военной помощи еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, таким образом увеличив общее количество систем до восьми. Глава киевского режима требует у своих партнеров увеличить поставки, несмотря на то, что в арсеналах некоторых западных стран уже почти пусто. Но это не волнует Зеленского, он давит на то, что украинская армия защищает Европу от нападения "агрессивной" России, и если оружия не давать, то вскорости российские танки снова появятся на улицах европейских городов. В Великобритании Зеленского уже в открытую назвали "попрошайкой".

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