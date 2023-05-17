RS: самое большое благо для послевоенной Украины — нейтралитет, а не членство в НАТО

Открывая для Киева двери в НАТО, Запад забывает историю, пишет RS. Автор приводит пример Австрии в период холодной войны и доказывает, что для успешной послевоенной трансформации страны нейтралитет принесет гораздо больше пользы, чем участие в военном блоке.

Джеймс Карден

Игнорируя историю, западные союзники настойчиво отвергают нейтралитет Украины, открывая для Киева двери в НАТО.

15 мая исполняется 68 лет с момента подписания малоизвестного соглашения, которое является одним из самых важных за всю сорокалетнюю историю холодной войны.

Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, также известный под названием "Декларация о независимости Австрии", был подписан представителями Соединенных Штатов Америки, Советского Союза, Франции и Великобритании в Вене 15 мая 1955 года.

Договор положил конец 17-летней иностранной оккупации Австрии (с 1938 по 1945 год ее оккупировали нацисты, а с 1944 по 1955 год – Большая четверка) и создал условия для независимости и нейтралитета этой страны.

В своем послании сенату с просьбой о ратификации договора президент Дуайт Эйзенхауэр отметил: "Австрийский государственный договор является кульминацией усилий западных держав, которые более восьми лет пытались добиться согласия Советов на предоставление свободы Австрии".

Надо отметить, что эти восемь лет были самыми напряженными за всю историю первой холодной войны. Прошло всего несколько лет после того, как Сталин жестокими методами установил советскую гегемонию над странами Восточной Европы. В этот период Советы взорвали водородную бомбу, произошла война в Корее, а годом позже СССР безжалостно подавил восстание в Будапеште. Тем не менее, оккупационные державы сумели мирно договориться о статусе Австрии, что заложило основы для успешной послевоенной трансформации страны.

В годы, предшествовавшие подписанию договора, одним из главных препятствий, которое надо было преодолеть (наряду с вопросом о компенсации Советам), стал вопрос об австрийском нейтралитете. В попытке добиться от Советов согласия на заключение договора австрийский министр иностранных дел направил в Москву послание через нейтральную Индию. В нем говорилось, что Австрия не будет вступать ни в какие военные блоки, восточные или западные. Эйзенхауэр поначалу возражал, обеспокоенный тем, что примеру Вены последуют немцы, расстроив американские планы перевооружения Германии и включения ее в состав НАТО. Но в октябре 1954 года этот вопрос решили, когда был подписан Протокол о вступлении ФРГ в Североатлантический пакт.

Договор и декларация о нейтралитете принесли несомненную пользу Австрии. Как писал спустя 40 лет после подписания договора ныне покойный историк Тони Джадт (Tony Judt), история Австрии в эпоху холодной войны была отмечена "удивительной политической последовательностью". Объявив себя "постоянно нейтральным" государством, Австрия превратилась в "стабильную и процветающую страну в самом центре Европы".

Ядерные эксперты Томас Ши (Thomas Shea) и Катерина Павлова (Kateryna Pavlova) в феврале 2022 года отметили в Бюллетене ученых-атомщиков, что Декларация о независимости Австрии оказалась "необычайно успешной". Сегодня в Вене размещаются авторитетные международные организации, такие как ООН и Организация стран-экспортеров нефти. Этот город 10 лет называли "самым удобным для жизни" на основании данных исследования, в котором города мира сравнивались по политическим, социальным и экономическим условиям, по уровню медицины, образования, а также по состоянию инфраструктуры.

По каким-то загадочным причинам Вашингтон и его воинственные союзники в Европе вновь и вновь отвергают вполне разумную идею о нейтралитете Украины, упрямо настаивая на ее принятии в НАТО. Здесь есть один любопытный момент. По словам журналиста Бена Ариса (Ben Aris), члены украинской делегации на переговорах в апреле 2022 года были готовы уступить требованию Москвы и отказаться от планов вступления в НАТО в обмен на "двусторонние соглашения о безопасности со всеми западными партнерами". Российская делегация согласилась на это.

Что бы мы ни думали о мотивах, руководстве и внутриполитической обстановке в России, возрождение Австрии после подписания договора о независимости указывает на то, что в идее об украинском нейтралитете есть немало достоинств. Анатоль Ливен (Anatol Lieven) из Института Куинси отмечает:

"На Западе и на самой Украине к декларации о нейтралитете относятся как к колоссальному и опасному поражению Украины. Но история современной Европы это опровергает. Втягивание в соперничество великих держав – это отнюдь не замечательная и чудесная вещь, как это себе представляет американский внешнеполитический и военный истэблишмент, надежно защищенный от всех ужасов такой конфронтации. Если имеются достаточно надежные гарантии, нейтралитет для страны – это огромное благо".

Конфликт на Украине длится второй год, и конца ему не видно. Администрации Байдена и ее западным партнерам было бы нелишне ознакомиться с полузабытой историей успеха Австрии времен первой холодной войны.