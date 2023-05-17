Войти
bmpd.livejournal.com

Памяти Константина Макиенко

288
0
0

Два года с нами нет Константина Макиенко - выдающегося ума, сооснователя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), лучшего в России независимого специалиста по военно-техническому сотрудничеству, проницательного визионера и прогнозиста. Именно сейчас нашему военному и аналитическому сообществу остро не хватает Кости.

Уже трудно представить, что мудрому и мрачному пророчеству Константина, данному в его уже знаменитой статье "Как Россия проиграла во второй карабахской войне" и ставшему его настоящим завещанием, обращенным к российскому руководству и военно-политическому сообществу - всего два с половиной года.

За этот весьма короткий срок предупреждения Константина о нахождении России во власти "иллюзий" были подтверждены самым беспощадным образом тысячи раз. Финальные фразы его статьи о том, что "никогда, никогда, никогда нельзя недооценивать противника" и что нам должны служить "чужие уроки, чтобы не дожидаться, пока такой урок получим мы сами" достойны того, чтобы быть девизом для отечественной военной системы в целом. Точное и сбывшееся предвидение, каким бы нелицеприятным оно не было - лучший и самый долговечный памятник для любого мыслителя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Макиенко Константин
Похожие новости
24.10.2007
ОАК уже продается. Перед IPO 1015% акций получит Банк развития
24.08.2007
Европейцы сели на хвост ОАК. EADS обменяет акции «Иркута» на долю в корпорации
03.08.2007
Авианосец задерживается
19.06.2007
Венесуэла может купить у России подводные лодки и системы ПВО ТОР-М1
25.04.2007
Генерал Московский уволен. Закупками для армии займутся гражданские чиновники
21.03.2007
Китайский Boeing
19.12.2006
Система" соберет двигатели для государства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 10:54
  • 83
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому