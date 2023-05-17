Памяти Константина Макиенко

Два года с нами нет Константина Макиенко - выдающегося ума, сооснователя Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), лучшего в России независимого специалиста по военно-техническому сотрудничеству, проницательного визионера и прогнозиста. Именно сейчас нашему военному и аналитическому сообществу остро не хватает Кости.

Уже трудно представить, что мудрому и мрачному пророчеству Константина, данному в его уже знаменитой статье "Как Россия проиграла во второй карабахской войне" и ставшему его настоящим завещанием, обращенным к российскому руководству и военно-политическому сообществу - всего два с половиной года.

За этот весьма короткий срок предупреждения Константина о нахождении России во власти "иллюзий" были подтверждены самым беспощадным образом тысячи раз. Финальные фразы его статьи о том, что "никогда, никогда, никогда нельзя недооценивать противника" и что нам должны служить "чужие уроки, чтобы не дожидаться, пока такой урок получим мы сами" достойны того, чтобы быть девизом для отечественной военной системы в целом. Точное и сбывшееся предвидение, каким бы нелицеприятным оно не было - лучший и самый долговечный памятник для любого мыслителя.