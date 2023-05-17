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Новый стратегический ракетный комплекс «Ярс-М»

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Как сообщил Телеграм-канал MilitaryRussia.Ru , по данным документации с веб-сайта госзакупок, АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ) ведет подготовку к серийному выпуску нового стратегического боевого ракетного комплекса "Ярс-М", как минимум в мобильном варианте комплекса 15П180 с подвижной автономной пусковой установкой (АПУ) 15У200 и твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж80. Новый комплекс "Ярс-М" является дальнейшим развитием ракетного комплекса "Ярс" и будет оснащен блоками индивидуального разведения (БИР).

Схема "ракеты-носителя с модульным разгонным блоком III ступени" из статьи М.Д. Крючкова "Методика оптимизации параметров модификации ракеты-носителя с модульным разгонным блоком III ступени", опубликованной в "Вестнике Московского авиационного института" (2020. Т. 27. № 2) (с) via Телеграм-канал MilitaryRussia.Ru

В рамках программы перевооружения производств проводится модернизация мощностей АО "Воткинский завод" (производство баллистической ракеты), АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" (производство АПУ), ФГУП "ФЦДТ "Союз" (производство двигательной установки ) и ФГУП "НПЦАП" (производство систем управления ракеты и БИР).

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок:

1. Вероятно, что колёсное шасси АПУ 15У200 комплекса "Ярс-М" останется прежним - МЗКТ-79221, поскольку общие габариты и масса новой ракеты 15Ж80 не должны существенно отличаться от предыдущих ракет семейства "Тополь-М"/"Ярс", а перспективы разрабатываемых в рамках ОКР "Платформа-О" отечественных самоходных колесных шасси с электротрансмиссией туманны, и после провала показа колесного шасси КамАЗ-7850 (К7850) на "Армии-2018" известий об успехах в рамках данной ОКР не поступало.

2. Первая ступень баллистической ракеты 15Ж80 будет унифицирована с предыдущими версиями комплекса - ступенями 15С551/15С552 с двигательной установкой 15Д426.

3. Вторая ступень новой ракеты 15С550 имеет двигательную установку 15Д427, и, возможно, эта ступень отличается от второй ступени ракеты обычного комплекса "Ярс".

4. Классические третья ступень и ступень разведения у ракеты 15Ж80 отсутствуют, вместо них применена модульная третья ступень с блоками индивидуального разведения (БИР). Количество БИР в составе модуля на данный момент достоверно неизвестно.

Облик баллистической ракеты с модульной третьей ступенью приводится в статье сотрудника АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" М.Д. Крючкова "Методика оптимизации параметров модификации ракеты-носителя с модульным разгонным блоком III ступени", опубликованной в "Вестнике Московского авиационного института" (2020. Т. 27. № 2).

Судя по приведенной в статье схеме с компоновкой "ракеты-носителя" (РН), у нее четыре модуля с "полезной нагрузкой". Неизвестно, какое отношение приводимый облик РН имеет к ракете 15Ж80, тем более, что РН на схеме изображена в одном диаметре корпуса, а ракеты "Тополь-М"/"Ярс" скомпонованы в двух диаметрах корпуса.

Модульная компоновка третьей ступени ракеты 15Ж80 с БИР имеет широкий диапазон вариантов комплектации полезной нагрузки и позволяет выводить каждый боевой блок на свою индивидуальную траекторию. Минусом данной схемы является гораздо меньшая плотность компоновки третьей ступени, в результате чего ракета теряет в энергетике. Если ракета 15Ж80 унифицирована по двигательной установке первой ступени с предыдущими ракетами семейства, то шасси АПУ и габариты шахтной пусковой установки накладывают ограничения на рост длины ракеты, и компенсировать потери энергетики за счет перехода на единый диаметр корпуса ракеты (как изображено на схеме РН) выглядит логичным.

Со стороны bmpd укажем, что о принятии решения о разработке модернизированного варианта стратегического ракетного комплекса "Ярс" под шифром "Ярс-М" было публично сообщено в сентябре 2012 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-18
РС-12М2
Компании
Воткинский завод
МАИ
МИТ
Титан-Баррикады
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