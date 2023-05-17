Войти
ТАСС

Разработчик "Маркера" начал тестировать применение роботом ракетного и стрелкового оружия

275
0
0
Российский робототехнический комплекс "Маркер"
Российский робототехнический комплекс "Маркер".
Источник изображения: © Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"

По словам исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова, использование роботизированных комплексов позволит сберечь множество человеческих жизней

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты научно-производственного объединения (НПО) "Андроидная техника" ведут работы по отладке применения на робототехнической платформе "Маркер" различных видов вооружений, в том числе и ракетного типа. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

"Идет работа по отладке технологий по применению различных решений, таких как нагрузка в виде стрелкового оружия, гранатометного оружия, ну и ракетного, такого как "Корнет", для противодействия силам противника", - сказал он.

По словам разработчика, использование подобных "Корнету" систем роботизированными комплексами позволить сберечь множество человеческих жизней. "Мы при этом можем достаточно серьезно продвинуться в технологии, дистанцировать наши подразделения от потенциальных сил противника. <…>. А техника может работать в непосредственной близости от противника. При этом если будет контрбатарейная борьба, то из строя выйдет техника, а жизни людей будут сбережены", - заключил Дудоров.

В конце марта руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что после завершения испытаний на одном из полигонов российского оборонно-промышленного комплекса "Маркер", оснащенный противотанковым комплексом "Корнет", будет оперативно воспроизведен в серийном производстве. Руководитель "Царских волков" опубликовал в Telegram-канале видео с испытаний, где демонстрируется "Маркер", оснащенный "Корнетом" с четырьмя ракетами. В замедленной съемке показывается, как одна из выпущенных ракет поражает бункер условного противника.

Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". Робототехническая платформа позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

"Корнет" (по кодификации НАТО - AT-14 Spriggan) - противотанковый комплекс с управляемыми ракетами разработки Тульского конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

Полный текст интервью читайте в 10:00 мск. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Корнет
Компании
ФПИ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Робот
РТК
Похожие новости
03.04.2023
Робот "Маркер" с комплексом "Корнет" поступит в серийное производство
27.01.2023
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО
16.11.2021
Российский робот "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов
20.10.2021
В России провели полигонные испытания пяти ударных роботов "Маркер", сообщил источник
05.08.2016
Боевые роботы защитят Россию
19.09.2014
Дмитрий Медведев собирается на кибервойну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 10:54
  • 83
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому