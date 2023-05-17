Разработчик "Маркера" начал тестировать применение роботом ракетного и стрелкового оружия

По словам исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова, использование роботизированных комплексов позволит сберечь множество человеческих жизней

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты научно-производственного объединения (НПО) "Андроидная техника" ведут работы по отладке применения на робототехнической платформе "Маркер" различных видов вооружений, в том числе и ракетного типа. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

"Идет работа по отладке технологий по применению различных решений, таких как нагрузка в виде стрелкового оружия, гранатометного оружия, ну и ракетного, такого как "Корнет", для противодействия силам противника", - сказал он.

По словам разработчика, использование подобных "Корнету" систем роботизированными комплексами позволить сберечь множество человеческих жизней. "Мы при этом можем достаточно серьезно продвинуться в технологии, дистанцировать наши подразделения от потенциальных сил противника. <…>. А техника может работать в непосредственной близости от противника. При этом если будет контрбатарейная борьба, то из строя выйдет техника, а жизни людей будут сбережены", - заключил Дудоров.

В конце марта руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил ТАСС, что после завершения испытаний на одном из полигонов российского оборонно-промышленного комплекса "Маркер", оснащенный противотанковым комплексом "Корнет", будет оперативно воспроизведен в серийном производстве. Руководитель "Царских волков" опубликовал в Telegram-канале видео с испытаний, где демонстрируется "Маркер", оснащенный "Корнетом" с четырьмя ракетами. В замедленной съемке показывается, как одна из выпущенных ракет поражает бункер условного противника.

Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". Робототехническая платформа позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

"Корнет" (по кодификации НАТО - AT-14 Spriggan) - противотанковый комплекс с управляемыми ракетами разработки Тульского конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

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