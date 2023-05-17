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Известия.ru

Самолет МС-21-310 может получить версию большей вместимости пассажиров

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Мантуров: самолет МС-21-310 может получить версию большей вместимости пассажиров

Ведется проработка нескольких модификаций отечественного самолета МС-21, однако сейчас на первом месте стоит задача создать базовую версию МС-21-310. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«В первую очередь, решаем задачу национальной безопасности и технологического суверенитета на стратегическом направлении гражданской авиации, но при этом экономику никто не отменял. Поэтому проработка различных вариантов развития семейства МС-21 на перспективу, безусловно, также ведется», — сказал он в интервью ТАСС.

Мантуров отметил необходимость работать над различными вариантами лайнера, в том числе над версией, которая предусматривает вместимость для 220–250 пассажиров.

Ранее, 7 апреля, стало известно, что серийное производство лайнеров МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируется начать в 2024 году, первые шесть самолетов будут поставлены в этом же году.

За день до этого гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» Вадим Бадеха сообщил, что в «ОДК – Пермские моторы» началось серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310.

МС-21 — российский пассажирский самолет нового поколения. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка авиаперевозок и создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Его вместимость составит от 163 до 211 пассажиров.

27 января генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что России нужны свои современные самолеты, чтобы вытеснить из авиапарка Boeing и Airbus. Он отметил, что стране нужны свои самолеты — современные и в большом количестве, что, по его словам, является ключевыми задачами гражданского авиастроения.

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
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Минпромторг РФ
ОДК УК
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Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
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