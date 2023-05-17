Штурвал для себя: Росавиация попросила разработать новый учебный самолет

В России хотят разработать новый учебный самолет. С инициативой в Минпромторг обратилась Росавиация. Агентство уже сформулировало предложение, что указать в техзадании на такое воздушное судно, рассказал начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев. Сейчас летные училища обучают курсантов на западной технике, половина которой неисправна, а закупить новые двигатели и запчасти к ним за рубежом практически невозможно. Из-за этого курсанты выпускаются из училищ с огромными задержками. В Росавиации предупредили: если не создать отечественный учебный самолет, то в перспективе на новой технике будет некому летать. Впрочем, в корпорации «Иркут» еще в 2018 году предлагали создать новый самолет на базе советского Як-18Т, но решение со стороны авиавластей принято не было.

В России хотят разработать новый учебный самолет. С инициативой в Минпромторг обратилась Росавиация. Агентство уже сформулировало предложение, что указать в техзадании на такое воздушное судно, рассказал начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев. Сейчас летные училища обучают курсантов на западной технике, половина которой неисправна, а закупить новые двигатели и запчасти к ним за рубежом практически невозможно. Из-за этого курсанты выпускаются из училищ с огромными задержками. В Росавиации предупредили: если не создать отечественный учебный самолет, то в перспективе на новой технике будет некому летать. Впрочем, в корпорации «Иркут» еще в 2018 году предлагали создать новый самолет на базе советского Як-18Т, но решение со стороны авиавластей принято не было.

Власти просят самолет

Росавиация сформировала предложения в техническое задание (ТЗ) на разработку в РФ нового самолета — для обучения курсантов летных училищ и колледжей. Об этом сообщил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев на общем собрании членов Союза авиапроизводителей РФ в конце апреля. «Известия» ознакомились с видеозаписью заседания.

— У нас девять летных училищ, которые сейчас готовят выпускников. Все они используют для подготовки воздушные суда иностранного производства. Это DA-40 (Diamond DA40), DA42, Cessna 172, L-410, Eurocopter (производства Airbus Helicopters. — «Известия») и вертолеты Bell. Все училища испытывают огромную проблему с эксплуатацией этих воздушных судов, примерно 50% из них неисправны. Основная проблема — это двигатели, и решение данной проблемы не просматривается, — рассказал Владимир Израилев.

Двигатели к этой технике, по его словам, завозить в страну сейчас очень дорого и долго, а иногда и вовсе невозможно. По вертолетам, например, проблема просто нерешаемая, уточнил чиновник. Из Омского летно-технического колледжа выпускаются из-за этого с огромной задержкой, добавил Владимир Израилев.

— В Росавиации мы разработали предложения в техническое задание. Совместно с ГосНИИ ГА (Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации), с вузами проработали детально тот облик воздушного судна (ВС), который нам нужен. Посмотрели опыт мировой, взяли самое лучшее, прописали максимально детализированно, что нам нужно, и отправили эти предложения в Минпромторг, — сообщил чиновник Росавиации.

Если в России не на чем будет готовить пилотов, то в перспективе и некому будет летать «на тех замечательных самолетах, которые вы сейчас производите», заключил Владимир Израилев, обращаясь к авиапроизводителям.

Представитель Росавиации подтвердил, что агентство направило в Минпромторг предложение с целью обновления парка воздушных судов учебных заведений.

— Очевидно, проект находится на начальной стадии и в Минпромторг еще не направлялся, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли. После его поступления он будет рассмотрен при формировании закона о бюджете, добавили там.

Реакция промышленности

Гендиректор авиакорпорации «Иркут» (входит в ГК «Ростех») Андрей Богинский в ответ на выступление Владимира Израилева на том же собрании сообщил, что еще в 2018 году он предупреждал о необходимости закупать российскую авиатехнику в училища.

— Коллеги не закупали технику. Мы об этом вопросе, как промышленность, говорили достаточно давно. К сожалению, активных действий со стороны авиавластей тогда не увидели — все ссылались на отсутствие денег, — отметил он.

Андрей Богинский добавил, что в 2022 году также предлагал замглавы Минтранса Игорю Чалику начать выпуск самолета Як-118 (глубокая модернизация советского Як-18Т). Осталось решить вопрос с источниками финансирования для разработки и производства нового самолета, констатировал менеджер.

Представитель «Иркута» подтвердил «Известиям», что корпорация действительно предложила Минтрансу и Росавиации рассмотреть проект создания многоцелевого гражданского шестиместного самолета Як-118. Компания также разработала техзадание на эту машину, которое будет передано на утверждение в Минпромторг. Итогом этой работы должно стать открытие в 2024 году опытно-конструкторских работ по созданию такого самолета в интересах Минтранса, добавил представитель «Иркута».

Предполагаемая максимальная взлетная масса самолета составит до 2,3 т, он сможет подниматься с грунтовых взлетно-посадочных полос, рассказал «Известиям» представитель производителя. Помимо задач первоначального обучения летчиков гражданской авиации он также сможет выполнять пассажирские и грузовые перевозки, санитарные рейсы, задачи по мониторингу местности, добавил он.

В «Ростехе» подчеркнули, что корпорация готова приступить к работам по Як-118 в случае положительного решения заинтересованных ведомств.

Выпуск курсантов

О хроническом недофинансировании программ подготовки курсантов летных училищ Росавиация сообщала и в своем итоговом за 2022 год докладе на коллегии ведомства в марте.

Выделяемые объемы финансирования не покрывают расходы на закупку горюче-смазочных материалов, авиатоплива, запчастей для ремонта и обслуживания учебных самолетов и вертолетов, а также на оплату труда летно-инструкторского состава и инженерно-технического персонала, обеспечивающих такие полеты. Это уже привело к формированию задолженности по выпуску коммерческих пилотов, говорится в докладе. Каков размер этой задолженности, в ведомстве не раскрывают.

На обучение по летным специальностям высшего и среднего профессионального образования в 2022 году было принято 934 человека, сколько из них было выпущено — в докладе Росавиации не сказано. Всего в организации гражданской авиации (не только на специальность «пилот») в прошлом году поступило учиться 7047 человек, выпустилось 5710 (81%), следует из данных ведомственного доклада.

В комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года, написанной Минтрансом и принятой летом прошлого года, сообщалось, что ежегодно в стране выпускается в среднем 800 пилотов. При этом около 300 человек летного состава каждый год списываются по состоянию здоровья.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев подчеркнул, что учебным заведениям, безусловно, нужен свой, российский самолет для первоначальной подготовки пилотов. Но проект Як-118 вряд ли подойдет для этого — его планировалось комплектовать дизельным двигателем немецкого производства, доступ к которому сейчас затруднен. По мнению эксперта, Як-118 вряд ли будет реализован.

— Сейчас будут активно продолжаться работы по созданию российского двигателя мощностью около 500 л.с. для подобного учебного самолета. Есть как минимум два проекта, которые ведут в этом направлении российские разработчики. Наличие двигателя позволит приступить к проектированию учебно-тренировочного самолета, — полагает эксперт.

Так, Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) ведет работы по адаптации двигателя Aurus для авиации. Свой проект мотора есть у Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), но непонятно, на какой он стадии, добавил Олег Пантелеев. При этом, продолжил он, ничуть не легче складывается ситуация у вертолетчиков — им тоже нужна учебная машина. У «Вертолетов России» (входит в «Ростех») сейчас нет в активной фазе ни одного проекта такого судна, заметил эксперт.

По словам гендиректора компании «Авиаперсонал» Анастасии Мирошниченко, подсчитать точное количество выпущенных в прошлом году новых пилотов невозможно, поскольку Росавиация и Минтранс не раскрывают этих цифр. А кроме того, выпускники могут получить диплом о выпуске, но не получить само пилотское свидетельство, пока не «налетают» необходимое количество часов.

Для формирования должного спроса на российский учебный самолет недостаточно только заказа от госучилищ. Следует дать возможность и частным авиационным учебным центрам обучать пилотов и, соответственно, также закупать эту технику, считает Анастасия Мирошниченко.

Анастасия Львова