На форуме "Армия-2023" впервые покажут новый бронеавтомобиль "Феникс"

АО "Ремдизель": новый бронеавтомобиль "Феникс" впервые покажут на форуме "Армия-2023"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", получивший после модификации название "Феникс", может появиться на форуме "Армия-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика АО "Ремдизель".

Выставка пройдет с 14 по 20 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"Среди новинок на форуме "Армия-2023" планируем впервые представить полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля "Тайфун-К53949", получившую имя "Феникс". Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства", — отметил собеседник агентства.

В "Ремдизеле" пояснили, что такая мера (раньше для этой версии "Тайфуна-К" изготавливалось специальное шасси) обусловлена сложившимися военными реалиями, которые требуют оперативного оснащения армии простой, но качественной техникой.

"Тайфун-К" модели К-53949 отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой, полученной благодаря комбинированной броне, а также обтекаемой конструкции корпуса и съемным противоминным поддонам. Сиденья для десанта оснащены подвесной системой крепления к крыше, а также элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы.