Источник изображения: Фото: уничтоженный украинский FV103 Spartan/скриншот

Подразделения вооруженных формирований киевского режима, оснащенные легкими британскими бронетранспортерами FV103 Spartan, продолжают нести потери. Как оказалось, эти натовские подарки, действующие в районе Артемовска, такие же пожароопасные, как и американские М113.

Как отмечает "РГ: русское оружие", при попадании в них российских средств поражения, например, боеприпасов крупнокалиберного стрелкового оружия, они начинают гореть. Причем так интенсивно, что имеющиеся на борту специальные системы, предназначенные для ликвидации пламени, становятся бесполезными. Зачастую такая техника уничтожается вместе с находящимися внутри экипажем и десантом.

Вначале, когда такие машины начали поступать на вооружение ВСУ, некоторые из экспертов отмечали, что благодаря сравнительно небольшим размерам (длина - 5125 мм, ширина - 2242, высота - 2260 мм) они будут менее уязвимы по сравнению с другими западными средствами доставки пехоты. Однако, как оказалось, компактность FV103 особо не помогает.

Источник изображения: Фото: уничтоженный украинский FV103 Spartan/скриншот

Spartan приняли на вооружение сухопутных войск Великобритании в 1978 году. Всего было выпущено около полутысячи единиц. На их базе созданы самоходные противотанковые комплексы FV102 Striker, вооруженные десятью управляемыми ракетами Swingfire.

Также их использовали для доставки расчетов переносных ракетных комплексов противовоздушной обороны и бойцов инженерных войск. Машина весит чуть больше восьми тонн. Мощность двигателя - 250 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 640 км.

Экипаж три человека: командир, механик-водитель, стрелок с 7,62-мм пулеметом. В десантном отделении достаточно тесно, поэтому туда помещается лишь четверо полностью экипированных военнослужащих.

Всего в прошлом и текущем годах, по официальным каналам и на средства частных лиц было получено около сотни единиц FV103 Spartan и машин на их базе.

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов Сетевого издания "Информационное агентство "Вестник Мордовии" (Свидетельство о регистрации СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Эл № ФС 77 – 49053) ССЫЛКА на источник обязательна.