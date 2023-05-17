Мир на Украине наступит только в этом случае

Al Jazeera: гарантии безопасности Украине может дать ЕС, а России — Китай

Конфликт на Украине не завершится, пока и Киев, и Москва не получат гарантии безопасности. Предоставить их будет сложно, но вполне возможно, считает автор статьи на сайте Al Jazeera. В этом вопросе Украине поможет более надежный, чем США, союзник — ЕС. России же придется довериться Китаю.

Обеспечить гарантии безопасности для Киева и Москвы сложно, но возможно.

Боевые действия на Украине, ставшие причиной опустошения страны, продолжаются уже больше года. Однако в последние месяцы военная активность значительно снизилась, а сторонние наблюдатели все чаще говорят о «тупиковой ситуации» и необходимости урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем.

Хотя обе стороны заявили, что готовы к диалогу, им еще предстоит сесть за стол переговоров, чтобы обсудить условия мира. Пока международное сообщество размышляет о том, как этого добиться, важно помнить, что мира можно достичь, обеспечив безопасность и России, и Украины. Именно оба этих государства должны получить гарантии, а не какое-то одно.

Россия и Украина подписали Хартию европейской безопасности, которая была принята на шестом саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года. Статья II, пункт 8 гласит: «Каждое государство-участник имеет равное право на безопасность. Мы вновь подтверждаем присущее каждому государству-участнику право свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры, по мере их эволюции. Каждое государство также имеет право на нейтралитет. Каждое государствоучастник будет уважать права всех других в этом отношении».

Совершенно ясно, что сегодня парадигмы безопасности Украины и России не могут быть легко согласованы, но это не означает, что невозможно прийти к соглашению, которое устраивало бы обе стороны.

Соединенные Штаты остаются незаменимыми для безопасности и независимости Украины, но их приверженность этим целям не продлится долго. Недавно Вашингтон дал понять, что борьба с Россией на Украине и в других регионах является второстепенной задачей, поскольку его главная забота — Китай.

Поэтому гарантии безопасности для Украины должен предложить Евросоюз, чьи экономические интересы затронуты в этом конфликте. Киев может предпочесть иметь дело с Вашингтоном, но рано или поздно он поймет, что Брюссель гораздо более надежный союзник.

Европа может гарантировать безопасность Украины, реанимируя более ранние планы по созданию Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), которые были выдвинуты в 1952 году странами Бенилюкса, Францией, Италией и Западной Германией для отражения «советской военной угрозы».

Тогда эта попытка провалилась из-за французского парламента, но сегодня маловероятно, что Париж станет блокировать такую инициативу.

ЕОС может разместить вооруженные силы на территории Украины, чтобы Киев получил необходимые гарантии безопасности. Таким образом, европейцы опровергли бы заявление России о том, что ее действия на Украине являются самообороной, спровоцированной расширением НАТО.

Обычные вооруженные силы Европы станут противовесом для российской армии, при условии, что государства-члены Евросоюза реализуют текущие планы по усилению обороноспособности и не станут жертвой принятия желаемого за действительное, считая современный мир действительно безопасным.

Единственной значимой проблемой может стать потребность в противодействии ядерной угрозе со стороны России. Есть два способа, как разорвать этот порочный круг.

Во-первых, присутствие на территории Украины войск ЕОС, которые прибудут от стран-членов НАТО, может предотвратить эскалацию военного конфликта из-за стратегической неопределенности применения или неприменения 5-й статьи Устава НАТО.

Во-вторых, ядерное оружие Франции также может быть использовано в качестве сдерживающего фактора. Эммануэль Макрон заявил, что французские средства ядерного сдерживания готовы внести свой вклад в коллективную безопасность Европы.

Инициативы о многостороннем подходе к проблеме ядерного сдерживания выдвигались и раньше. В начале 1960-х годов США предложили НАТО создать многосторонний ядерный флот, известный как Многосторонние ядерные силы.

Ядерный арсенал Франции сегодня вряд ли может тягаться с российским, потребуются время и деньги для его расширения. Таким образом, французское ядерное оружие, как средство ядерного сдерживания России в Европе, вполне могло бы стать рабочим решением в долгосрочной перспективе.

Установление гарантий безопасности для России, скорее всего, ляжет на плечи Китая. Пекин неоднократно отмечал: «Украинский кризис — это то, чего мы не хотим видеть». Скорее всего, председатель КНР Си Цзиньпин хочет, чтобы президент России Владимир Путин не оказался ни проигравшим, ни победителем.

В марте, во время визита Си в Москву, Путин заявил, что Россия не создает с Китаем военного союза. России он не нужен. Достаточно того, что ее стабильность является приоритетом для Китая, а значит этого вполне хватит в качестве гарантии безопасности.

Возможно, именно позиция Китая пока сдерживает Россию от более активного продвижения мирных переговоров по украинскому кризису. Если Пекин действительно настроен на окончание конфликта на Украине, ему следует сократить поддержку Москвы.

Китаю достаточно просто изменить риторику и поддержать заявления Запада о том, что это Россия якобы блокирует мирное соглашение. Это подорвало бы глобальные симпатии Москве и лишили бы ее одного из главных козырей.

Путин, несомненно, не начнет мирный процесс без полной военной победы на Украине, поскольку издержки его страны в этом случае слишком высоки. Россия начала спецоперацию на Украине с целью избавить страну от нацистов и прекратить геноцид русскоязычного населения. Россияне начнут задавать вопросы, если он резко завершит эту кампанию и сядет за стол переговоров с нацистами.

Запад, со своей стороны, должен будет поработать над изменением глобальных представлений о виновниках конфликта. В противном случае подозрения о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз использовали Украину в своих интересах, будут расти, что приведет к их дальнейшей изоляции.

Соединенным Штатам также придется проявить осторожность. Им не следует рассматривать возможную китайско-российскую «Антанту» как попытку разрушить мировой порядок или как серьезную угрозу американским интересам. Если это произойдет, то остальной мир может укрепиться во мнении, что НАТО настроено на конфронтацию с Россией и, в конечном счете, с Китаем.

Несмотря на то, что предоставление гарантий безопасности как для Украины, так и для России будет сложной задачей, это единственный способ положить конец текущему кризису. Ни одна из сторон не хочет жить в условиях затяжного конфликта. И как бы Запад ни боялся подъема Китая, ему придется сыграть свою роль в продвижении мира на Украине. В противном случае он рискует еще больше изолироваться от остального мира.

Автор: Йорген Мёллер (Joergen Moeller)