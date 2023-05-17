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ТАСС

Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ отметил, что повышенный заказ в этом году требует увеличения мощностей и сырьевого обеспечения

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Объем производства продукции армейского назначения в 2023 году может вырасти в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Как я уже отметил, повышенный заказ в 2023 году требует увеличения мощностей и соответствующего сырьевого обеспечения. Сегодня каких-то нерешаемых вопросов в этой части нет, все заинтересованные производители имеют возможность подключаться к поставкам для нужд СВО. Поэтому в этом году мы ожидаем общий рост объема производства армейского ассортимента не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами", - сказал он.

В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отставания по срокам поставок всего необходимого ВС РФ недопустимы. Он отметил, что продолжается снабжение войск всеми необходимыми вооружениями и техникой, а также решение вопросов медицинского и социального обеспечения участников СВО. Ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей ОПК, а также по росту объемов выпуска наиболее востребованной продукции, напомнил Мишустин. 

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Минoбороны РФ
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