В США рассказали, почему НАТО в ужасе от российских подлодок

Newsweek: российский подводный флот представляет серьезную угрозу для стран НАТО

Российские подводные лодки – это грозная сила, которая представляет серьезную угрозу для стран НАТО, пишет Newsweek. После холодной войны США и их союзники не занимались подводным флотом и сейчас с трудом наверстывают упущенное.

Элли Кук

Военно-морской флот России немало пострадал в военном конфликте с Украиной, столкнувшись с несколькими громкими утратами, в том числе с потерей крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота. Хотя ослабление российского надводного флота очевидно, угроза для НАТО исходит из совершенно иного источника.

Большая часть инвестиций России в ВМС была направлена в ее высокотехнологичный подводный флот. Российские подлодки многие считают грозной силой, а США вместе с союзниками по НАТО долго игнорировали эту сферу, из-за чего альянс сейчас с трудом наверстывает упущенное.

"С 2014 года Россия вложила значительные средства в свой подводный потенциал, в первую очередь в подводные лодки", — сказал Newsweek адмирал в отставке Игорь Кабаненко, бывший первый заместитель министра обороны Украины и начальник штаба ВМС страны. Он отметил, что за последнее десятилетие Россия ввела в строй множество новых ядерных и обычных подлодок. Конечно, остаются вопросы к тому, насколько хорошо страна содержит свой подводный флот, который еще пока не сталкивался с серьезными проверками, но консенсус специалистов свидетельствует о явной настороженности Запада в отношении возможностей Москвы. Это не в последнюю очередь касается боевого потенциала 11 российских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), среди которых есть новейшие ядерные подводные крейсеры класса "Борей-А". В подводном арсенале страны есть также атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК), в том числе АПЛ класса "Ясень".

Как рассказал Newsweek Ник Чайлдс (Nick Childs), старший научный сотрудник по военно-морским силам и безопасности на море в аналитическом центре Международного института стратегических исследований (IISS), потенциал НАТО в том, что касается противодействия подводным лодкам, "атрофировался после окончания холодной войны, поскольку наше внимание было отвлечено на другие темы".

Вступление в Североатлантический альянс Финляндии, а в будущем и Швеции, привлекло повышенное внимание к вопросу о российских подводных лодках. Членство этих скандинавских стран в НАТО не только удлиняет границы России с альянсом на многие сотни километров, но и угрожает безопасности ее важнейших военно-морских баз.

Меняющаяся НАТО, новые угрозы и "странные маршруты"

По словам Марка Гроува (Mark Grove), старшего преподавателя Центра морских исследований Линкольна в Королевском военно-морском колледже Британии в Дартмуте, Кольский полуостров, где Россия разместила свой ключевой Северный флот и большую часть ядерных сил сдерживания, всегда был "самой важной военной территорией для бывшего Советского Союза, а сегодня для Российской Федерации".

Этот арктический регион может снова стать местом повышенной напряженности, поскольку отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом становятся все более натянутыми. "Расширение НАТО в сознании россиян, несомненно, вызывает опасения по поводу жизнеспособности и безопасности этих объектов Северного флота", — сказал он Newsweek.

По словам Грэма Херда (Graeme P. Herd) из Европейского центра безопасности им. Джорджа Маршалла, вхождение в НАТО Финляндии, а вскоре и Швеции, приближает альянс к полуострову. Но тот же принцип применим и к российскому Балтийскому флоту, размещенному в Калининградской области между Литвой и Польшей. По словам Гроува, экспансия НАТО в Северные страны оказала "огромное влияние" на регион, фактически превратив Балтику в то, что он назвал "озером НАТО".

"Это означает, что российский Балтийский флот, который по сравнению со своим советским предшественником значительно уменьшился, начинает казаться крайне уязвимым", — добавил Гроув.

Украинский конфликт, подтолкнув Хельсинки и Стокгольм подать заявки на вступление в НАТО, меняет, таким образом, ситуацию не только в Черном, но и в Баренцевом море у Кольского полуострова, а также в Северной Атлантике и Балтийском море.

Именно в такой обстановке российские подводные лодки начали в последнее время двигаться по "странным маршрутам", отклоняясь от траекторий, которых привыкли ожидать западные военные. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время поездки в Вашингтон в середине апреля. По его словам, Великобритания начала фиксировать активные передвижения российских подводных кораблей в Северной Атлантике, Ирландском и Северном морях, "чего они обычно не делают".

Российские АПЛ также были замечены "у берегов Соединенных Штатов, в Средиземном море и в других регионах вдоль европейской периферии", заявил ранее Newsweek Майкл Петерсен (Michael Petersen), директор института морских исследований России при Военно-морском колледже США.

Асимметричная война и подводные кабели

Но российские подводные лодки — это не просто стратегическое ядерное средство сдерживания. Эксперты говорят о том, что разгорается новая война подводных лодок, которая переносит проблемы морской безопасности в мир "войны на морском дне".

Начальник штаба обороны Великобритании сэр Тони Радакин (Tony Radakin) в начале года предположил, что Москва может "поставить под угрозу и потенциально использовать в своих интересах мировую информационную систему, которая представляет собой подводные кабели, проходящие по всему миру". В интервью лондонской Times в январе он сказал, что произошел "феноменальный рост российской подводной активности". По его словам, у России сейчас "больше возможностей подвергать опасности эти подводные кабели и потенциально эксплуатировать их".

Однако эта формирующаяся тактика русских основана на изменениях, произошедших в российском военном мышлении в начале XXI века. "У них возникло понимание того, что они просто не могут полномасштабно конкурировать с Западом, и поэтому они прибегли к идее „интегрированной войны”", изобретенной еще в советские времена, сказал Newsweek британский политик и эксперт по российской военной стратегии Боб Сили (Bob Seely).

Россия стремится к асимметричной войне и созданию нового потенциала, с помощью которого она могла бы подорвать военное превосходство Запада, речь может идти в том числе об ударах по подводным интернет-кабелям и трубопроводам, добавил Сили. Об этом также сообщил Newsweek старший стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Пол ван Хофт (Paul van Hooft).

По словам Чайлдса, война на морском дне — это область, в которую Россия "вложила значительные средства", сосредоточив внимание на технологиях, например, на подводных лодках специального назначения.

"Это определенно то, что мы не сразу оценили", — соглашается Гроув. Современный мир связан этими подводными кабелями, которые скрыты от глаз, но имеют огромное значение. После прошлогоднего подрыва "Северных потоков" растет беспокойство по поводу подводных волоконно-оптических соединений и энергопроводов. По словам экспертов, лица, принимающие решения, наконец-то осознали, что угроза реальна, и "делают для ее предотвращения очень много".

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Координационной группы по критически важным подводным инфраструктурам. Этот шаг объясняется подрывом "Северного потока" и "уязвимостью подводных энергетических трубопроводов и кабелей связи".

"В ответ союзники по НАТО значительно увеличили свое военное присутствие вокруг этой ключевой инфраструктуры, в том числе за счет кораблей и патрульных самолетов", — говорится в пресс-релизе альянса.

В мае Столтенберг заявил, что для альянса "защита критически важной подводной инфраструктуры имеет огромное значение с точки зрения нашей безопасности и обороны, потому что это ключ к защите и процветанию западного сообщества".

"Объем инфраструктуры огромный, а это означает, что мы, конечно, не можем все время защищать каждый метр этой инфраструктуры, — сказал Столтенберг на отдельном мероприятии в марте 2023 года. — Но мы можем многое сделать с точки зрения обмена разведывательными данными, информацией, более тщательного наблюдения за инфраструктурой и увеличения нашего присутствия за счет большего военного потенциала".

"Очевидно, что такого рода асимметричная подводная деятельность России играет все более заметную роль в ее морских стратегических планах", — сказал Кабаненко.

Эксперты говорят, что подводная война с ее подлодками, более широким использованием подводных беспилотных технологий и асимметричной стратегией должны вызывать озабоченность у НАТО.

НАТО вступает в подводную гонку

Эксперты говорят, что в последние годы в подходе НАТО произошли согласованные изменения, которые отражают то, что Фредерик Мертенс (Frederik Mertens), другой стратегический аналитик из HCSS, назвал "уникально опасной системой вооружений".

Во времена холодной войны "самое жаркое место было под водой", сказал Мертенс Newsweek. Однако после спада напряженности, царившей в XX веке, страны НАТО перестали тщательно заниматься вопросами ведения войны под водой. Москва, однако, поступила иначе.

На протяжении последних 30 лет страны НАТО "особо не думали об этом", добавил его коллега Ван Хофт.

Хотя в то время Россия не могла производить значительное количество современных подводных лодок, она много инвестировала в новые конструкции, сказал Гроув. Несмотря на то, что у России относительно немного подводных лодок, они, по словам Гроува, выступают "фактором повышения боевой эффективности". Другими словами, российский подводный флот может иметь "стратегический эффект, несоизмеримый со своей небольшой численностью". "Стратегический эффект значительно превосходит их относительно малое количество", — сказал эксперт.

В последние годы "военно-морские силы НАТО потратили много времени и усилий на возрождение своих навыков и возможностей в области борьбы с подводными лодками, сказал Чайлдс. Речь идет в том числе о таких проектах, как новые морские патрульные самолеты, обладающие "повышенным потенциалом в отслеживании подводные лодки".

Тем не менее, НАТО все еще может быть трудно следить за даже небольшим количеством российских подводных лодок в течение длительного периода времени, утверждают эксперты. У специалистов нет единого мнения относительно того, насколько сейчас альянс готов противостоять одному из самых сильных видов вооруженных сил России.

"Безусловно, еще есть куда расти, — сказал Newsweek Дмитрий Горенбург из американского Центра военно-морского анализа. — Даже если исключить из уравнения ядерное оружие, угроза со стороны российских подводных лодок является самой большой угрозой, которую Россия представляет для НАТО". Однако в настоящее время хотя бы существует надлежащий уровень понимания этой опасности, добавил Горенбург.

"США и их союзники играют с Россией в догонялки", — прокомментировал Гроув. Между тем в последние годы НАТО вложила значительные суммы в средства противолодочной обороны, отмечают эксперты. Буквально в прошлом месяце альянс приступил к крупномасштабным учениям по борьбе с подводными лодками с участием дюжины стран. Учения проводятся для того, чтобы убедиться, что ВМС НАТО могут "отвечать на угрозы, исходящие от подводных сил России".

Несмотря на медленное начало, некоторые эксперты говорят сегодня, что НАТО теперь соответствует или даже превосходит возможности подводного флота России. По словам этих специалистов, у альянса нет "какой-то объективной слабости по сравнению с Россией в этой области". Но в Москве прекрасно понимают, что "мы все-таки недостаточно инвестировали в свои подводные силы, так что они могут нажимать на эти слабые места", — добавил Ван Хофт.

Важно отметить, что Россия не рассматривает противостояние с НАТО как происходящее в каком-то одном регионе или сфере, подчеркивают эксперты. "Военный конфликт на Украине воспринимается в Кремле и высшим российским военным командованием как часть более масштабного противостояния с Западом", — сказал Горенбург.

Отправка подводных лодок в Мировой океан должна напоминать Западу о последствиях прямой конфронтации с Россией из-за Украины. Она должна привить руководству НАТО мысль о том, что Москва может напрямую угрожать городам по всей территории США, добавил эксперт.

Автор статьи: Элли Кук (Ellie Cook)

Комментарии читателей

Mike De Bruxelles

Русские подлодки могут уничтожить человечество за два часа.

George Meade

Не носитесь вы с этими атомными угрозами. Попытайтесь сначала договориться дипломатически о нормальном сосуществовании с Россией.

Its

Скоро у России будет база атомных подводных лодок с полным спектром услуг в Иране и еще одна в Бразилии. Промышленность этих стран способна обслуживать флот российских атомных подводных лодок.

conner474

В третьей мировой войне победителей не будет. Если вы думаете по-другому, вы живете в мире фантазий. Я видел все симуляции ядерных войн, какие только есть, и прочитал бесчисленное количество книг и статей о ядерном оружии. В атомном Армагеддоне не будет выигрышной стратегии. Это на 100% будет конец человеческой цивилизации.

Rohan

"Потенциал НАТО в том, что касается противодействия подводным лодкам, „атрофировался после окончания холодной войны”".

Трудно найти статью, которая говорит правду. Приятно видеть, что автор попытался это сделать.

think again

Ослабленная Россия не является сейчас проблемой для НАТО. Реальная угроза исходит от Китая. Китай учится на ошибках России и быстро растет.