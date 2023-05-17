Sky: возможности Лондона оказывать военную помощь Киеву могут быть ограничены

По словам обозревателя телеканала Доминика Уэгхорна, премьер-министр Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским повторно заверил его, что Британия будет поддерживать коалиционные усилия по оснащению республики боевыми самолетами в неопределенном будущем

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Формат встречи премьер-министра Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским может говорить о том, что возможности Лондона оказывать дополнительную военную помощь Киеву сейчас ограничены. Такое мнение высказал в понедельник внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

"Риши Сунак пустил в ход все средства, принимая Владимира Зеленского в [поместье] Чекерс, возможно, потому, что в плане реальной помощи он не мог предложить существенно больше, чем во время прошлого визита своего гостя", - пишет журналист.

Как подчеркивает Уэгхорн, в Лондоне не ограничились стандартной встречей лидеров за закрытыми дверями на Даунинг-стрит, 10. Вместо этого Зеленский был приглашен в загородную премьерскую резиденции Чекерс, куда прибыл на военном вертолете Chinook. Там Сунак принял его в гостиной, откуда во время Второй мировой войны в радиоэфир выходил британский премьер-министр Уинстон Черчилль, с которым на Западе часто сравнивают Зеленского. Затем Сунак показал ему буковую аллею, которую Черчилль посадил на территории поместья после победы над нацистской Германией.

"Правительство задействовало все имеющиеся у него средства, как архитектурные, так и военные, чтобы оказать почести своему гостю. Однако похоже, что Сунак мог предложить не так уж много, когда дело касалось дополнительной военной помощи. Обязательства, которые были позже озвучены, вызывали ощущение дежавю, - отмечает обозреватель. - Были повторены заверения поддерживать коалиционные усилия по оснащению Украины боевыми самолетами в неопределенном будущем, а также обязательства обучить украинцев управлению ими. Были и новые обещания отправить [Киеву] зенитные ракеты и ударные беспилотники".

Sky News отмечает, что во время пресс-подхода Зеленский подчеркивал, что Украина не контролирует воздушное пространство страны, а также заявил, что подготовка к контрнаступлению "потребует еще немного времени", отвечая на вопрос о том, являются ли сдерживающим фактором недостаточно быстрые поставки западных вооружений. По мнению Уэгхорна, украинский президент не производил впечатления человека, получившего средства, которые ему необходимы для выполнения поставленных задач.

Британская помощь

После встречи с Зеленским Сунак заявил, что Великобритания будет поддерживать усилия Украины по созданию коалиции стран, которые готовы поставить киевским властям истребители F-16. Британский премьер пообещал, что королевство не намерено снижать объем оказываемой Украине помощи. Комментируя итоги переговоров, официальный представитель Сунака уточнил, что Лондон по-прежнему не намерен поставлять Киеву свои истребители Eurofighter Typhoon. Он объяснил это тем, что украинские власти предпочли бы видеть на вооружении ВСУ F-16.

Канцелярия главы правительства также сообщила, что "в ближайшие месяцы" Киев получит от Лондона сотни боеприпасов для зенитных ракетных комплексов и сотни ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км. Газета Financial Times обращает внимание на отсутствие официальной информации о наличии у королевства БПЛА с подобными характеристиками.

Объем военной помощи, которую Лондон оказал Киеву после начала специальной военной операции РФ на Украине достигает £4,6 млрд ($5,8 млрд). По этому показателю Соединенное Королевство занимает второе место среди всех союзников Украины (после США). Среди военной техники, которую Лондон передал ВСУ, 14 основных боевых танков Challenger 2 и бронебойные танковые боеприпасы с сердечниками из обедненного урана.