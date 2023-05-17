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ТАСС

США анонсировали санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

В Белом доме утверждают, что Иран поставляет России главным образом беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов введет в ближайшие дни дополнительные санкции против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Об этом сообщил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы также продолжим навязывать расходы субъектам, участвующим в передаче иранского военной техники России для применения на Украине. <...> В ближайшие дни мы объявим о введении дополнительных ограничений в отношении тех, кто вовлечен в растущие военно-торговые отношения между Россией и Ираном", - сказал он.

По версии Кирби, Иран поставляет России главным образом беспилотные летательные аппараты (БЛА), а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. Так, представитель Белого дома утверждал, что РФ получила более 400 БЛА, в основном дроны-камикадзе типа Shahed. При этом он утверждал, что Москва ведет с Тегераном консультации о закупке более современных версий беспилотников. Кирби добавил, что Иран якобы хочет закупить у РФ ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130, другую военную технику на миллиарды долларов. Россия, утверждает он, "предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в сфере обороны, которое затрагивает производство ракет и электроники".

"Партнерство между Россией и Ираном напрямую способствует дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке, представляя угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана. Это полномасштабное оборонное партнерство пагубно как для Украины, так и для Ближнего Востока", - полагает он.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. 

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Як-130
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БПЛА
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