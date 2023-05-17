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ТАСС

СМИ: Венгрия заблокировала выделение нового транша для Украины из Европейского фонда мира

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Будапешт
Будапешт.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Его размер составляет €500 млн

РИМ, 15 мая. /ТАСС/. Будапешт заблокировал выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Об этом в понедельник сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

По его данным, Венгрия, предположительно, потребовала, чтобы фонд в будущем играл "глобальную" роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева.

В настоящее время Евросоюз выделил из Европейского фонда мира €5,6 млрд на оплату поставок оружия Украине.

3 мая Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС с приоритетным наращиванием производства артиллерийских, минометных и ракетных боеприпасов, в том числе для систем ПВО. На эти цели только из бюджета ЕС будут выделены €500 млн в дополнение к утвержденному Советом ЕС €1 млрд. 

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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