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ТАСС

В Британии заявили, что не допустят принуждения Украины к уступкам ради мира

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AP Photo / Hannibal Hanschke

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что Лондон и его партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку Киеву

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира. Об этом в понедельник сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Украинцев не должны принуждать к уступкам, чтобы гарантировать, что Украина находится в наилучшей позиции для переговоров. Великобритания и ее партнеры продолжат оказывать военную и экономическую поддержку [Украине], вводить санкции против России и увеличивать на нее международное давление", - сказал руководитель военного ведомства Великобритании, выступая в Палате общин британского парламента. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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