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В России рассказали о выпуске дронов «Добрыня-2»

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БПЛА "Добрыня"
БПЛА "Добрыня".
Источник изображения: © Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» планирует выпускать в месяц 2-3 тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Добрыня-2» для работы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил гендиректор «Обуховского завода» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Михаил Подвязников, передает ТАСС.

«Нами сделано более тысячи штук, большое количество отгружено для испытаний в воинские части. Сегодня мы на них ставим цифровые камеры. Раньше это была игрушка — для тренировок. У нас стоит задача в конце мая произвести еще тысячу штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку, и я думаю, где-то к 1 июля мы выйдем на 2-3 тысячи БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО», — сказал он.

Руководитель направления по тематике БПЛА «Обуховского завода» Егор Щербаков отметил, что на дронах обновлено программное обеспечение. По его словам, аппаратами «более приятно управлять», они стали более стабильными и тихими. Выпускаемые концерном «Алмаз-Антей» дроны способны развивать скорость до 120 километров в час.

Ранее стало известно, что в Свердловской области создали беспилотник «Упырь», предназначенный для удара в глубину фронта.

В декабре 2022 года Егор Щербаков сообщил, что дрон «Добрыня» имеет существенную долю отечественных комплектующих. Аппарат получил произведенные в России печатные платы, полетный контроллер и программное обеспечение.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
Проекты
БПЛА
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