Northrop Grumman успешно испытала спецракету для борьбы с радиолокаторами

Истребитель

Оборонный подрядчик Northrop Grumman провел пятое испытание противорадиолокационной ракеты (ПРЛР) AARGM-ER — модификации AGM-88G. ПРЛР обнаруживают и уничтожают РЛС (ракета реагирует на источники радиоизлучения), что в результате парализует ПВО противника.

Сверхзвуковая ПРЛР AGM-88G была разработана компанией Texas Instruments в 1988 году и выпускалась в нескольких версиях. Последняя из них — AARGM-ER. По сравнению со своей предшественницей ракета летит вдвое дальше благодаря более мощному прямоточному реактивному двигателю. Имея прежнюю боеголовку и систему наведения, AARGM-ER получила улучшенный корпус с аэродинамическими ограничителями взамен крыльев. ПРЛР оснащена современной электроникой AARGM и ПО, обеспечивающим идентификацию и наведение на цель. Носителями ракеты могут быть истребители F/A-18E/, F-35A (B, C) и P-8 Poseidon. Поставки AARGM-ER начнутся уже в этом году, а на вооружение будут приняты в 2024 году.

Александр Агеев