"Этому приему уже полсотни лет": кто сбил самолеты в Брянской области

Александр Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области

13 мая в Брянской области потерпели крушение два вертолета Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ. Информацию о четырех сбитых бортах уже подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В возможных версиях тяжелого происшествия, в котором погибли девять членов экипажей воздушных судов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 мая подтвердил информацию о крушении четырех военных бортов в Брянской области России, которое произошло 13 мая. Об этом он заявил во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО, передает «БелТА». Официально Минобороны России еще не комментировало эти данные.

Лукашенко также отметил, что именно после этого инцидента белорусские войска перевели в степень готовности номер один.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности - наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", - сказал белорусский президент.

В российском информационном поле разнообразных версий по поводу утраты самолетов и вертолетов в Брянской области высказано уже более чем достаточно. К примеру, озвучивалось мнение, что «российских пилотов заманили в ловушку» (как это можно сделать на практике - не уточнялось). Считалось, что это действия «неких диверсантов, которые могли перейти границу с РФ и осуществить пуск ракет с земли».

Некоторые эксперты полагали, что это «атака ВСУ при помощи переносного зенитного ракетного комплекса» (почему-то считается чуть ли не самой ходовой версией). Другие специалисты уверены, что это «работа истребительной авиации Воздушных сил Украины с аэродрома Миргород». Также была версия об утечке данных, благодаря которой украинским военным стали известны время взлета и точный маршрут полета российских самолетов и вертолетов. Наконец, некоторые наблюдатели убеждены, что происшествие в Брянской области стало «результатом дружественного огня».

При этом российским военным уже наверняка известна истинная причина потери российских самолетов и вертолетов, а также гибели летного состава. Дело в том, что буквально в первые часы после падения воздушных судов обломки летательных аппаратов исследовали специалисты Воздушно-космических сил, и по их результатам уже сделаны однозначные выводы.

Такие заключения делают после осмотра обшивки и агрегатов самолетов и вертолетов, анализа характера повреждений, обнаружения готовых поражающих элементов от боевых частей зенитных управляемых ракет противника. Кроме того, военные располагают данными радиолокационной разведки в районе катастрофы, что позволяет им сразу отмести некоторые версии (типа действия истребительной авиации Воздушных сил Украины с аэродрома Миргород).

После осмотра сбитых самолетов и вертолетов, к примеру, можно сразу отказаться от версии поражения летательных аппаратов переносными зенитными ракетными комплексами и ракетами класса «воздух-воздух». Этот вывод можно безапелляционно сделать только по результатам визуального осмотра и оценки характера повреждений. Тут следует учесть, что ПЗРК и авиационные ракеты комплектуются сравнительно маломощной боевой частью. В случае ее подрыва воздушное судно иногда не получает фатальных поражений, а экипаж в некоторых случаях может покинуть самолет с помощью катапультирования. Такие случаи отмечались в ходе боевых действий.

Но когда летательные аппараты физически разрушаются в воздухе, а члены экипажей 100% погибают, то это говорит только об одном - российские самолеты и вертолеты были поражены ЗРК средней дальности, зенитные управляемые ракеты которых комплектуются боевой частью весом не менее 80-100 кг. То есть при подрыве подобной БЧ и самолет в куски, и у экипажа никаких шансов на спасение.

А теперь о том, как с большой долей вероятности дело было на самом деле.

По всей видимости, в приграничных районах Украины с Брянской областью были развернуты один-два зенитных ракетных дивизиона (батарей) ЗРК средней дальности (среди возможных кандидатов - «Бук», NASAMS, SAMP-T и др.) вооруженных сил Украины.

Марши на новые стартовые позиции зенитными ракетными подразделениями были совершены скрытно, в темное время суток, с соблюдением всех возможных мер безопасности. При развертывании материальной части вблизи государственной границы с Россией строжайше соблюдались меры радиотехнической маскировки, не производился подъем высокого напряжения на передающих устройствах в целях проведения функционального контроля, а работа передатчиков даже на эквивалентные нагрузки не допускалась. Переговоры по радио- и радиорелейным видам связи не производились.

Для успешной боевой стрельбы украинским расчетам вовсе не требовались время взлета российских самолетов и точные маршруты их пролета. Дальность стрельбы ЗРК и сектора работы антенных фазированных решеток многофункциональных радиолокаторов зенитных ракетных подразделений позволяют обойтись и без этих сведений. В этом случае вполне было достаточно данных внешнего целеуказания от подразделений радиотехнических войск ВСУ, которые в этих районах Украины круглосуточно ведут разведку воздушного пространства.

Когда российские самолеты Су-34 и Су-35 оказались на подходе к зонам пуска зенитных ракетных дивизионов, украинскими боевыми расчетами был осуществлен подъем высокого напряжения на передающих устройствах, выход в эфир, обнаружение и захват на сопровождение целей, и буквально через несколько секунд был произведен пуск зенитных управляемых ракет.

Оба самолета менее чем через минуту были сбиты либо одним зенитным ракетным дивизионом, либо двумя с сосредоточением огня. Причем в этом случае подразделения могли быть даже неполной комплектации (все пусковые установки с собой на это задание брать было необязательно).

Что касается двух вертолетов, то вряд ли они находились в составе одной авиагруппы с самолетами Су-34 и Су-35 (причем исключительно из-за разницы высот и скоростей полета).

Скорее всего, винтокрылые машины находились в составе поисково-спасательной группы и устремились к месту падения бомбардировщика и истребителя в целях спасения экипажей сбитых самолетов. И вновь угодили под огонь зенитных ракетных подразделений ВСУ.

После выполнения боевых стрельб подразделения зенитных ракетных войск ВСУ в считанные минуты перевели свою материальную часть в походное положение и совершили форсированный марш в пункты постоянной дислокации.

По большому счету, этому тактическому приему боевого применения зенитных ракетных войск уже более 50 лет. Неожиданным для самолетов и вертолетов ВКС РФ, скорее всего, явился тот факт, что они были обстреляны над территорией Российской Федерации, причем в нескольких десятках километрах от государственной границы и, скорее всего, именно к этому оказались и не готовы. А в ходе вооруженного противоборства с таким инициативным и изобретательным противником надо быть готовым решительно ко всему.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок