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Макрон захотел и "победы" Украины, и избежать конфронтации с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе, 15 декабря 2022 года
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе, 15 декабря 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

L'Opinion: Макрон захотел и "победы" Украины, и избежать конфронтации с Россией

Макрон в интервью изданию L'Opinion заявил, что собирается добиваться "победы" Украины в конфликте с Россией. По его словам, Европе нужна новая архитектура безопасности, которая позволит избежать конфронтации с Россией. Как этого достичь, он пока не знает.

"Архитектура европейской безопасности должна в полной мере обезопасить завтрашнюю Украину. Однако она должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса", — предупреждает глава французского государства.

L’Opinion: Какой Европа будет через десять лет?

Макрон: Наш континент станет очень разнообразным. Ровно год назад — почти день в день — я предложил парламенту концепцию европейского политического сообщества. В его основу заложены 44 или 45 европейских стран, которые простираются от Исландии до Кавказа. Именно такое сообщество нам нужно, чтобы задуматься об обмене благами и кадрами, о геополитической последовательности, о проблеме миграции, о технологиях, энергетике и инфраструктуре. Это сообщество (на основе ЕС) обеспечит нам более процветающий, суверенный, "зеленый" и взыскательный Евросоюз, который готов к дальнейшей интеграции, — возможно, в области Шенгенского соглашения, или верховенства права, или социальной Европы. Этот ЕС даст нам Европу, готовую к более частым взаимным обменам. У нее уже есть евро, но, бесспорно, Европа захочет двигаться дальше.

Подобное сообщество даст нам ЕС, который легко подчинится глубокой реформе и глобальной модернизации управления. Все станет эффективнее, поскольку нам нужна Европа, которая принимает решения быстрее и мощнее. В этом отношении наш регион добился большого прогресса, и не стоит его недооценивать! За последние годы мы пережили революцию — на манер той, которую совершил Коперник в астрономии. Она шла, в частности, со времен пандемии COVID-19, пока мы справлялись с проблемой долгов, реагировали в области здравоохранения — придумывали вакцины. Потом были война, санкции, милитаризация, суверенитет, вставший на повестку дня. Почти никто не представлял, что Европа способна на такое еще пять лет назад. Геополитически я одержим идеей ускорить строительство такой архитектуры так, чтобы избежать обострения китайско-американской конфронтации. Европа не должна "следовать" за США.

— Сделанные вами по прибытии из Китая высказывания были негативно восприняты партнерами...

— В этом ускорении и заключался весь смысл моих высказываний, которые я делал в Китае и по возвращении оттуда, и я беру на себя ответственность за них. Наши интересы состоят далеко не в росте напряженности. Все совсем наоборот: нам выгоден баланс сил.

Потому что я думаю, что Европа, и ее составная часть Франция в первую очередь, — мы вместе должны выполнить наше призвание быть "державой равновесия". Мы должны стать "силой, выступающей за решение проблем". Да, мы действуем с таким союзником, как США, но мы же должны быть в состоянии построить многосторонние отношения, включающие и связи с китайцами. Нет ответа на климатический кризис без китайцев. Биоразнообразие тоже не сохранить без сотрудничества с Китаем.

Но этой "державой равновесия" мы можем быть только в том случае. если мы не впадем в зависимость. Только тогда мы сможем работать с Африкой, со странами Ближнего Востока, то есть даже с нашими непосредственными соседями. Но вот проблема: наши страны-соседи боятся конфронтаций сегодняшнего мира; они больше не готовы вверять свою судьбу великим державам. Тем не менее сотрудничество с этими соседями — это наше будущее. Вот поэтому нам и нужно усиление нашей политики независимости: оно нужно прежде всего, чтобы Европа была хозяйкой у себя дома. Вот почему нам надо избегать роста конфронтаций, которые могут ускорить нашу вассализацию.

— Вы упомянули идею Европы от Исландии до Кавказа... Какую перспективу вы видите у конфликта на Украине?

— Об этом рано говорить. В ближайшие дни у меня намечены переговоры с украинцами, европейцами, Большой семеркой, с союзниками. Парад 9 мая показал Россию ослабленную... Россия уже проиграла — геополитически. Давайте начистоту: речь больше не идет о "специальной операции", иначе Рутину не пришлось бы проводить мобилизацию.

И при этом Россия вызвала сомнения у своих исторических союзников, у ближнего зарубежья. России пришлось начать нечто вроде процесса своего вассального подчинения Китаю.

Больше того: Россия потеряла доступ к Балтике, который для нее критически важен. Россия потеряла его, потому что [своими действиями] она приблизила выбор Швеции и Финляндии в пользу вступления в НАТО. Это было немыслимо еще два года назад. Так что геополитическое поражение России уже произошло. И давайте говорить по фактам: Россия не должна победить на поле боя. И тут уж нам нужно решить: как помочь украинцам в их контрнаступлении, как обеспечить все гарантии для переговоров россиян с Киевом, которые точно состоятся. И я всегда говорил: в конце концов, новая архитектура европейской безопасности должна в полной мере обезопасить завтрашнюю Украину. Однако она должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но прежде чем достичь этого, нам предстоит пройти много этапов.

Автор: Николя Бейту (Nicolas Beytout)

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