Россия поставит в Алжир четыре самолёта-амфибии Бе-200

Военно-воздушные силы Алжира опубликовали фотографии самолёта Бе-200 во время тренировки экипажей. В посольстве России в Египте, опубликовавшем фото, прокомментировали, четыре самолёта-амфибии Бе-200 будут поставлены в Алжир для борьбы с лесными пожарами, местные лётчики уже приступили к тренировкам на них.

«Наша страна поставит Алжиру четыре плавающих самолёта для борьбы с разрушительными лесными пожарами», – говорится в Telegram-канале посольства.

Выкатка первого самолёта-амфибии Бе-200ЧС (Be-200ES), предназначенного для Министерства национальной обороны Алжира, состоялась на ТАНТК им. Бериева в конце декабря 2022 года. Машина стала 19-м изготовленным самолётом семейства Бе-200. Версия ES оборудована полностью стеклянной кабиной на английском языке и тропическим исполнением оборудования.

Бе-200. Источник: Пресс-служба ВВС Алжира

Ранее в алжирских СМИ сообщалось, что к лету 2023 года страна будет располагать двумя Be-200ES, а в дальнейшем парк пополнят ещё два самолёта. Пилотировать самолёты-амфибии будут алжирские экипажи, прошедшие курс обучения в России, обслуживать машины будут технические специалисты, также обучавшиеся в России. На одной из фотографий показаны два самолёта Бе-200, из чего можно сделать вывод, что две машины уже поставлены и осваиваются алжирскими лётчиками – в акватории Средиземного моря идут тренировки экипажей.

В Алжире обращают внимание на универсальность Бе-200, его планируют использовать как для морских поисково-спасательных операций, так и для перевозки личного состава или грузов.

17 августа 2021 года Министерство национальной обороны Алжира выпустило пресс-релиз о том, что во исполнение поручения президента республики Абдельмаджида Теббуна оно вступило в переговоры с производителями противопожарных самолётов и остановило свой выбор на российском самолёте Бе-200. 23 августа 2021 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что Алжир прислал официальный запрос на поставку четырёх самолётов-амфибий Бе-200. О заключении этого контракта официально не сообщалось.