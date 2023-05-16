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ТАСС

Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Постпред РФ при ООН выразил непонимание, почему жители США и стран Европы, а также генсек ООН Антониу Гутерриш мирятся с этим

ООН, 15 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил непонимание, почему жители США и стран Европы, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш мирятся с открытым подстрекательством к терроризму со стороны Киева.

"При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами, - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. - В ряду его преступлений - теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлен Татарский - прим. ТАСС) и покушение на Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин. 3 мая ФСБ России сообщила о пресечении подготовки покушения на руководителей Республики Крым, которым занималась разведка Минобороны Украины. Глава разведки Кирилл Буданов прямо заявил о готовности "убивать россиян по всему миру". А государственное информационное агентство Украины УНИАН после покушения на Захара Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим".

"Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке? Как могут молчать об этом генсекретарь и представители других международных организаций?" - указал Небензя. 

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Россия
США
Украина
Франция
Компании
ООН
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