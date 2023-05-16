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Интерфакс-АВН

Сунак заявил о планах Британии создать коалицию стран для обеспечения Украины истребителями

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Президент Франции и премьер-министр Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак
Президент Франции и премьер-министр Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак.
Источник изображения: © AP Photo / Ludovic Marin

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Британии Риши Сунак в понедельник заявил о планах Лондона сформировать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями, а также организовать обучение украинских пилотов.

"Премьер-министр Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что они хотят создать коалицию по истребителям, в которой ключевую роль отведут Великобритании", - сообщает The Telegraph.

"Речь идет не только о поставках самолетов, а также о тренировках пилотов, о всей сопутствующей логистической поддержке. Соединенное Королевство может сыграть значимую роль в этом. Сравнительно скоро мы начнем обучать украинских пилотов", - приводит газета слова Сунака с его встречи с Зеленским в Лондоне.

Премьер добавил, что на этой неделе он проведет переговоры с лидерами других государств по тематике этой коалиции.

Также, сообщает в свою очередь Associated Press, Сунак в понедельник пообещал поставки Украине сотен ракет и БПЛА дальнего радиуса действия. Ранее, в преддверии встречи Сунака с Зеленским, в заявлении на сайте британского правительства говорилось, что Лондон направит Украине "сотни ракет для ПВО и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни новых беспилотников дальнего действия с радиусом действия свыше 200 км".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
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