Сунак заявил о планах Британии создать коалицию стран для обеспечения Украины истребителями

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Британии Риши Сунак в понедельник заявил о планах Лондона сформировать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями, а также организовать обучение украинских пилотов.

"Премьер-министр Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что они хотят создать коалицию по истребителям, в которой ключевую роль отведут Великобритании", - сообщает The Telegraph.

"Речь идет не только о поставках самолетов, а также о тренировках пилотов, о всей сопутствующей логистической поддержке. Соединенное Королевство может сыграть значимую роль в этом. Сравнительно скоро мы начнем обучать украинских пилотов", - приводит газета слова Сунака с его встречи с Зеленским в Лондоне.

Премьер добавил, что на этой неделе он проведет переговоры с лидерами других государств по тематике этой коалиции.

Также, сообщает в свою очередь Associated Press, Сунак в понедельник пообещал поставки Украине сотен ракет и БПЛА дальнего радиуса действия. Ранее, в преддверии встречи Сунака с Зеленским, в заявлении на сайте британского правительства говорилось, что Лондон направит Украине "сотни ракет для ПВО и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни новых беспилотников дальнего действия с радиусом действия свыше 200 км".