Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области

Минск. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переводе войск страны в состояние повышенной боевой готовности после происшествий в Брянской области.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности - наши войска", - заявил президент во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Слова главы Белоруссии приводит госагентство БелТА.

"Меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит, и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", - заявил Лукашенко.