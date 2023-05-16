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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области

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А.Лукашенко
А.Лукашенко.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 15 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переводе войск страны в состояние повышенной боевой готовности после происшествий в Брянской области.

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности - наши войска", - заявил президент во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Слова главы Белоруссии приводит госагентство БелТА.

"Меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит, и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе", - заявил Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
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