В минобороны Британии заявили, что Москва уважает границы НАТО

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, сообщил что Россия не наносила ударов по странам Североатлантического альянса и продолжает уважать его границы.

"До сегодняшнего дня мы не видели никаких целенаправленных ударов по странам НАТО со стороны России. Хотя мы также наблюдали провокационные события в Черном море, Россия пока уважает границы НАТО", — заявил Уоллес, отвечая на вопросы депутатов в палате общин.

Ранее в министерстве иностранных дел России отмечали, что Москва встревожена ситуацией в Чёрном море из-за провокаций НАТО и Соединенных Штатов. Сергей Лавров, глава ведомства, говорил об игнорировании США того факта, что после начала СВО на Украине районы черноморского побережья имеют для полетов ограниченный статус.