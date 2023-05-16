Guardian: Зеленский и премьер Британии Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года.

ЦАМТО, 15 мая. Владимир Зеленский обсудил 15 мая с премьер-министром Британии Риши Сунаком создание "коалиции по истребителям".

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Guardian.

"Владимир Зеленский заявил, что обсудил сегодня с премьер-министром Британии Риши Сунаком "коалицию по истребителям", – говорится в сообщении.

"Я полагаю, что в ближайшее время вы услышите очень важные, на мой взгляд, решения, но нам еще предстоит немного поработать над ними", – заявил В.Зеленский после встречи с премьером Британии, слова которого приводит издание.

Ранее власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских летчиков, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.