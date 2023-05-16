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Военное обозрение

Уничтожение «Ланцетами» военной техники ВСУ в районе Артемовска попало в кадр

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появилась подборка видео, на которых запечатлены моменты уничтожения силами российской ЧВК "Вагнер" с использованием барражирующих боеприпасов "Ланцет" артиллерийских систем украинской армии в районе Артемовска (Бахмута).

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, удачными попаданиями "Ланцетов" было уничтожено несколько польских 155 мм САУ Krab, 155 гаубица M777 американского производства, а также 220 мм РСЗО "Буревий", представляющая собой украинскую модификацию советской системы РСЗО БМ-27 "Ураган".

В результате некоторых попаданий произошла вторичная детонация боекомплекта, в результате чего были уничтожены находившиеся рядом с военной техникой украинские боевики.

По мнению ряда военных экспертов, российский барражирующий боеприпас "Ланцет" по ряду характеристик значительно превосходит свой западный аналог американский барражирующий боеприпас Switchblade-600.

Благодаря необычному расположению крыльев, представленному Х-образным оперением, российский беспилотник обладает преимуществом в маневренности и пикировании.

"Ланцет" нередко применяется в паре с разведывательным беспилотником "Орлан", при помощи которого определяются цели, впоследствии поражаемые барражирующим боеприпасом. Нередко при помощи "Ланцетов" уничтожаются имеющиеся у ВСУ системы ПВО, поставленные Западом, что дает возможность российской авиации наносить удары по позициям украинских войск при помощи ФАБ с УМПК.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

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